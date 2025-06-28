Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иванка Трамп щегольнула платьем за 787 тысяч рублей на свадьбе миллиардера Безоса
Штрафы и лишение прав за номера без российского флага: что важно знать каждому водителю
Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом
Ягоды с дороги могут быть опаснее фастфуда — вот почему
Теперь каждый может владеть SpaceX: началась продажа акций через блокчейн
Секретный бойфренд Анастасии Решетовой: модель приоткрыла тайну своей личной жизни
Вещества в специях могут восстановить память — доказано на модели Альцгеймера
Природный водород: что скрывает новый энергетический прорыв
Маленькая прихожая, большой беспорядок? Есть простое решение

Сжигает калории, гордыню и старую футболку: три упражнения, от которых не уйти

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Укрепить мышцы всего тела и прокачать пресс можно без спортзала и сложных тренажёров. Достаточно гантелей, коврика и 15 минут свободного времени. Всего три упражнения обеспечивают полноценную нагрузку на ключевые группы мышц.

Спорт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Работает только простое

Многолетний опыт тренеров показывает: длительные занятия с множеством подходов — не обязательное условие прогресса. Важно не количество, а качество. Лучшие результаты достигаются с помощью чётких, простых и эффективных движений. Это подтверждают и научные данные.

Усложнять нет смысла. Всё необходимое уже под рукой — стоит только начать.

Что входит в комплекс

Одним из ключевых элементов является чистка с гантелями (clean). Упражнение развивает силу, скорость и координацию. В случае наличия одной гантели нагрузка распределяется поочерёдно на каждую сторону тела. При использовании двух — выполняется симметрично.

Основная ошибка — попытка выполнить движение руками. Правильно — работать ногами и корпусом. После подъема веса к плечам локти поднимаются вверх, фиксируется положение в наклоне, затем ноги выпрямляются. Это помогает сохранять устойчивость.

При работе с большим весом важно следить за тем, чтобы он не отклонялся от корпуса. Допускается небольшое разведение коленей, но общая ширина — на уровне бёдер. Начало упражнения должно быть контролируемым, с последующим мощным вертикальным подъёмом за счёт ног.

Для кого подходит

Комплекс рассчитан на любой уровень подготовки. Он позволяет проработать мышцы, не тратя на это часы. Подходит для занятий дома, особенно когда времени в обрез, а результат нужен уже сейчас.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Еда и рецепты
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой Аудио 
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Последние материалы
Иванка Трамп щегольнула платьем за 787 тысяч рублей на свадьбе миллиардера Безоса
Штрафы и лишение прав за номера без российского флага: что важно знать каждому водителю
Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом
Ягоды с дороги могут быть опаснее фастфуда — вот почему
Теперь каждый может владеть SpaceX: началась продажа акций через блокчейн
Секретный бойфренд Анастасии Решетовой: модель приоткрыла тайну своей личной жизни
Вещества в специях могут восстановить память — доказано на модели Альцгеймера
Природный водород: что скрывает новый энергетический прорыв
Маленькая прихожая, большой беспорядок? Есть простое решение
Больше любви, а не лайков: Италия нашла интересный способ борьбы с массовым туризмом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

IntersectionObserver) -->