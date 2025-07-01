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Потрескавшиеся пятки больше не проблема: топ-6 кремов, которые изменят всё

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Потрескавшиеся пятки — проблема, знакомая многим. Особенно в летний период, когда кожа на ногах становится более уязвимой, вопрос ухода за пятками становится особенно актуальным. Но не стоит отчаиваться! Существует множество кремов, которые помогут восстановить и увлажнить кожу стоп, придав им мягкость и ухоженный вид.

Туфли
Фото: https://www.freepik.com
Туфли

Что делает крем эффективным?

Секрет успеха кроется в активных компонентах:

  • Салициловая кислота - отшелушивает омертвевшие клетки кожи, делая её гладкой и мягкой.
  • Масло ши и растительные масла - питают и восстанавливают эластичность кожи, обеспечивая ей необходимый уход.

Для максимального эффекта наносите крем каждый вечер на чистую кожу ног, желательно после ванночки или использования пемзы. Регулярное применение крема поможет вернуть пяткам их природную красоту и комфорт.

Топ-6 кремов для ухода за потрескавшимися пятками

  1. Frezyfeet Keractive: отшелушивающий крем, который эффективно удаляет омертвевшие клетки и стимулирует обновление кожи.
  2. Frezyderm: ещё один отшелушивающий крем, который мягко очищает кожу и подготавливает её к дальнейшему уходу.
  3. Ureadin Podos Gel Oil: увлажняющий крем с лёгкой текстурой, который быстро впитывается и обеспечивает длительное увлажнение.
  4. CeraVe: восстанавливающий крем с керамидами, который укрепляет кожный барьер и предотвращает потерю влаги.
  5. Pro Spa Moisture Whip Massage Cream, OPI: бальзам для массажа стоп, который увлажняет, смягчает и делает кожу невероятно гладкой.
  6. Vinotherapist Foot Beauty Cream, Caudalie: восстанавливающий крем на основе виноградной воды, который питает и смягчает кожу, придавая ей ухоженный вид.

Попробуйте один из этих кремов по рекомендации бьюти-редакторов missbloom.gr, и ваши пятки станут мягкими и красивыми!

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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