Эти асаны творит чудеса: как улучшить кровообращение и снять отеки ног

Регулярное выполнение этих асан улучшает кровообращение, снимает отечность ног и уменьшает задержку жидкости.
Среди множества древних практик, которые стали неотъемлемой частью жизни многих людей в Испании, выделяется йога. Для многих женщин эта дисциплина служит не только для поддержания физической формы, но и для улучшения эмоционального состояния и снижения уровня стресса. Летом, когда температура повышается, организм претерпевает значительные изменения, как на физическом, так и на гормональном уровне.
В жаркие месяцы кожа и волосы могут страдать от воздействия солнца, хлорированной воды или морской соли. Кроме того, высокая температура часто приводит к задержке жидкости в организме, особенно в ногах и лодыжках. Йога может стать эффективным помощником в борьбе с этими проблемами. Сюань Лань, эксперт в области йоги, предложил четыре асаны, которые способствуют улучшению кровообращения в ногах, пишет 20minutos.es.
Асаны для улучшения кровообращения в ногах от Сюань Ланя
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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