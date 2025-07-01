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Эти асаны творит чудеса: как улучшить кровообращение и снять отеки ног

2:51
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Регулярное выполнение этих асан улучшает кровообращение, снимает отечность ног и уменьшает задержку жидкости.

Женщина занимается йогой вместе с собакой
Фото: commons.wikimedia.org by ErharYaksaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Женщина занимается йогой вместе с собакой

Среди множества древних практик, которые стали неотъемлемой частью жизни многих людей в Испании, выделяется йога. Для многих женщин эта дисциплина служит не только для поддержания физической формы, но и для улучшения эмоционального состояния и снижения уровня стресса. Летом, когда температура повышается, организм претерпевает значительные изменения, как на физическом, так и на гормональном уровне.

В жаркие месяцы кожа и волосы могут страдать от воздействия солнца, хлорированной воды или морской соли. Кроме того, высокая температура часто приводит к задержке жидкости в организме, особенно в ногах и лодыжках. Йога может стать эффективным помощником в борьбе с этими проблемами. Сюань Лань, эксперт в области йоги, предложил четыре асаны, которые способствуют улучшению кровообращения в ногах, пишет 20minutos.es.

Асаны для улучшения кровообращения в ногах от Сюань Ланя

  1. Первая асана, которую рекомендует Лан, — это Баддха Конасана, или поза бабочки. Для выполнения этой позы сядьте на пол, соедините стопы и разведите колени в стороны. Важно сохранять прямую спину и глубокое дыхание. Эта асана активизирует кровообращение в области таза и ног, помогая снять усталость и тяжесть.
  2. Следующая асана — Адхо Мукха Шванасана, или поза собаки мордой вниз. Из положения на четвереньках вытяните ноги назад и поднимите бедра, образуя перевернутую букву V. Задержитесь в этой позе, делая глубокие вдохи и выдохи. Эта асана улучшает кровообращение в верхней части тела, способствует притоку крови к мозгу и снимает напряжение в плечах и шее.
  3. Третья асана — Сету Бандхасана, или поза моста. Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на пол на ширине плеч. Руки вытяните вдоль тела. Поднимите бедра вверх, создавая арку в спине. Удерживайте эту позу несколько вдохов и выдохов. Асана стимулирует кровообращение в нижней части тела, уменьшает отечность ног и укрепляет мышцы спины и ягодиц.
  4. Последняя асана — Випарита Карани, или поза поднятых ног. Лягте на спину и поднимите ноги вверх, опираясь на блок или стену. Важно подобрать удобную высоту блока, чтобы туловище оставалось приподнятым. Эта асана помогает снять отеки ног, улучшает отток крови и расслабляет мышцы.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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