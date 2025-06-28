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Горячо, но эффективно: как корица разгоняет жир и пробуждает фолликулы

1:40
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Стоит она копейки, пахнет уютом, а работает лучше многих баночек с витринами. Корица — не только для булочек. Её антибактериальные и разогревающие свойства давно используют в аюрведе, а вот бьюти-индустрия только подбирается к этим рецептам.

Золотое молоко
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотое молоко

Маска для сияния кожи

Смешайте молотую корицу и мёд в пропорции 1:2. Нанесите на лицо на 10 минут, избегая области вокруг глаз. Мягкий пилинг, разгон кровотока и — вуаля — румянец, как после пробежки. Кожа становится гладкой и сияющей.

Антицеллюлитное обёртывание

Корица, молотый кофе и кокосовое масло (1:1:2). Нанесите на "проблемные зоны", оберните плёнкой, подождите 20 минут. Тепло, лёгкое жжение — и начинается работа: выводятся токсины, подтягивается кожа, тают жировые отложения.

Осторожно

Корица может быть агрессивной для чувствительной кожи. Сделайте тест на сгибе локтя, и не передерживайте маску — 15 минут максимум.

Если кожа нежная

Замените порошок на эфирное масло. Всего 2-3 капли на ложку базового масла (миндального, оливкового), и можно наслаждаться мягким уходом без раздражения.

Корица для роста волос

Щепотку специи добавьте в бесцветную хну, разведите водой и нанесите на корни. Спящие фолликулы просыпаются, рост ускоряется. Через месяц — гуще, крепче, живее. Эффект как из салона, но в десять раз бюджетнее.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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