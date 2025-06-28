Виноват не стресс, а пузырёк: шампуни, которые вредят больше, чем помогают

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Расчёска выглядит как ёжик, а ванна после мытья — как линяющий коврик? Не всегда виноват стресс или гормоны. Часто волосы буквально смываются - вместе с шампунем.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Что в составе — то и на голове

Если на этикетке первым делом красуются SLS или SLES — увы, вы моете голову почти что средством для посуды. Такие компоненты удаляют не только грязь, но и защитный слой кожи, вызывая зуд, сухость и ломкость.

Силиконы — эффект есть, а питания нет

Компоненты с окончаниями на -cone или -xane — это силиконы. Волосы будто гладкие, блестящие… но внутри — страдают. Силиконы обволакивают каждую прядь и мешают кислороду и питательным веществам попадать в фолликулы.

Парабены и ароматизаторы

Они могут спровоцировать аллергию, а значит — выпадение целыми пучками. Особенно если кожа чувствительная.

Экспресс-тест на шампунь: взболтайте

Налейте средство в стакан с водой и встряхните. Если пена обильная и долго держится, а вода мутная — химии многовато. Натуральный шампунь даёт лёгкую пену и быстро растворяется.

Что делать

Переходите на мягкие средства с натуральными маслами. Хотите народный вариант? Ржаная мука отлично очищает, сохраняя баланс pH.

Дополнительно:

Отвары крапивы и ромашки вернут блеск

Мойте волосы тёплой, не горячей водой

Наносите шампунь только на корни, а длину промывайте стекающей пеной

Не расчёсывайте мокрые волосы — они особенно уязвимы

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.



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