Виноват не стресс, а пузырёк: шампуни, которые вредят больше, чем помогают

Расчёска выглядит как ёжик, а ванна после мытья — как линяющий коврик? Не всегда виноват стресс или гормоны. Часто волосы буквально смываются - вместе с шампунем.
Что в составе — то и на голове
Если на этикетке первым делом красуются SLS или SLES — увы, вы моете голову почти что средством для посуды. Такие компоненты удаляют не только грязь, но и защитный слой кожи, вызывая зуд, сухость и ломкость.
Силиконы — эффект есть, а питания нет
Компоненты с окончаниями на -cone или -xane — это силиконы. Волосы будто гладкие, блестящие… но внутри — страдают. Силиконы обволакивают каждую прядь и мешают кислороду и питательным веществам попадать в фолликулы.
Парабены и ароматизаторы
Они могут спровоцировать аллергию, а значит — выпадение целыми пучками. Особенно если кожа чувствительная.
Экспресс-тест на шампунь: взболтайте
Налейте средство в стакан с водой и встряхните. Если пена обильная и долго держится, а вода мутная — химии многовато. Натуральный шампунь даёт лёгкую пену и быстро растворяется.
Что делать
Переходите на мягкие средства с натуральными маслами. Хотите народный вариант? Ржаная мука отлично очищает, сохраняя баланс pH.
Дополнительно:
Отвары крапивы и ромашки вернут блеск
Мойте волосы тёплой, не горячей водой
Наносите шампунь только на корни, а длину промывайте стекающей пеной
Не расчёсывайте мокрые волосы — они особенно уязвимы
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
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