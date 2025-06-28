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Выглянул в окно, отложил SPF — зря: вот почему обгорают даже в тени

1:42
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Если кажется, что в серый день солнце "выключено" — вы ошибаетесь. Облака фильтруют максимум 10% ультрафиолета. Остальные 90% свободно проходят сквозь тучи и действуют на кожу, как в солнечный полдень.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка

Температура не показатель

Тепло или прохладно — значения не имеет. Ключевое — это УФ-индекс. Уже при показателе 3 специалисты советуют наносить крем с SPF. А при индексе 6 и выше — прятаться от солнца под одеждой или в тени.

Как определить уровень УФ без телефона

Простой лайфхак: посмотрите на свою тень. Если она короче вашего роста — солнечное излучение в пике активности. В такой момент особенно важно защитить кожу.

Когда солнечные лучи опаснее всего

С 11 до 15 часов ультрафиолет особенно агрессивен. Даже в тени — отражённые лучи продолжают воздействие: от асфальта, песка, воды. Поэтому SPF — не пляжный аксессуар, а элемент базового ухода.

Какой SPF выбрать и как часто наносить

  • В городе подойдёт SPF 30

  • На пляже или в горах — лучше SPF 50+

  • Обновлять защиту нужно каждые 2 часа или после купания

Одежда и аксессуары — не хуже крема

  • Ткани с UPF-фильтром блокируют до 98% УФ

  • Панамы и очки с UV-защитой спасают лицо, уши и глаза

  • Увлажняющий крем с SPF защитит от пересушивания

После солнца

Кожа благодарна за пантенол, алоэ вера и лёгкие флюиды. Они снимают раздражение и восстанавливают защитный барьер.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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