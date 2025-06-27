Масло, стринги и пилинг: троица, которая рушит гладкость за минуту

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Процедура депиляции воском может быть гораздо менее болезненной, если заранее учесть важные нюансы. Нарушение простых правил перед визитом в салон часто приводит к раздражениям, неудачным результатам и сильному дискомфорту. Вот чего точно стоит избегать накануне.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Бритьё ног

1. Наносить на кожу масла или крем

Средства ухода, особенно с жирной текстурой, мешают воску правильно сцепляться с волосками. Кожа должна быть чистой и сухой. Любая косметика на поверхности снижает эффективность процедуры.

2. Использовать косметику с ретинолом

Косметические средства с ретинолом делают кожу более чувствительной и тонкой. Если провести депиляцию в этот период, возможны покраснения, повреждения верхнего слоя кожи и даже микротравмы. Минимум за 7 дней до процедуры рекомендуется заменить такие средства на нейтральные.

3. Делать пилинг или использовать скраб накануне

Свежевыделенная кожа становится уязвимой. Если выполнить пилинг за день до воска, результатом могут стать раздражение и покраснение. Оптимальный интервал между отшелушиванием и депиляцией — два дня.

4. Надевать облегающую одежду

Стринги, леггинсы и обтягивающие брюки лучше оставить на потом. После депиляции особенно чувствительна зона бикини — тесная одежда может усилить трение и вызвать воспаление или даже пигментацию. Лучше выбрать свободный, дышащий комплект.

5. Посещать тренировку или сауну

Повышенная температура тела и влажная кожа создают дополнительный стресс для эпидермиса. После бани или зала кожа хуже реагирует на воск, а результат может быть непредсказуемым. Лучше перенести сеанс на "спокойный" день.

6. Употреблять алкоголь

Даже если речь не о шумной вечеринке, а о бокале вина, есть риск усиленной реакции кожи. Алкоголь расширяет сосуды, делает эпидермис более чувствительным и увеличивает вероятность появления синяков и микрокровотечений.

Уточнения

Депиля́ция (от de и лат. pilus — волос) — временное удаление волосяного покрова.



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