Мышцы стареют молча: одно движение, которое продлевает молодость

С возрастом мышцы теряют не только силу, но и скорость реакции. Это означает, что даже простые действия — подняться по лестнице или увернуться от падающего предмета — становятся сложнее. Однако есть способ замедлить этот процесс.
Мышечная мощность — это способность быстро применять силу. Если сила позволяет поднять тяжёлый предмет, то мощность — поднять его быстро. С возрастом мощность снижается быстрее, чем сила, что влияет на повседневные действия и увеличивает риск падений.
Исследование, проведённое в Бразилии, показало, что у людей с низкой мышечной мощностью риск преждевременной смерти выше, чем у тех, у кого мощность выше, даже при одинаковом уровне силы. Это подчёркивает важность тренировки не только силы, но и скорости.
Упражнения на мощность включают:
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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