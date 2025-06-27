Мышцы стареют молча: одно движение, которое продлевает молодость

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом мышцы теряют не только силу, но и скорость реакции. Это означает, что даже простые действия — подняться по лестнице или увернуться от падающего предмета — становятся сложнее. Однако есть способ замедлить этот процесс.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Домашняя тренировка

Что такое мышечная мощность

Мышечная мощность — это способность быстро применять силу. Если сила позволяет поднять тяжёлый предмет, то мощность — поднять его быстро. С возрастом мощность снижается быстрее, чем сила, что влияет на повседневные действия и увеличивает риск падений.

Почему это важно

Исследование, проведённое в Бразилии, показало, что у людей с низкой мышечной мощностью риск преждевременной смерти выше, чем у тех, у кого мощность выше, даже при одинаковом уровне силы. Это подчёркивает важность тренировки не только силы, но и скорости.

Как тренировать мощность

Упражнения на мощность включают:

Быстрые подъёмы на носки.

Приседания с акцентом на скорость подъёма.

Прыжки с места.

Упражнения с лёгкими весами, выполняемые быстро.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.



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