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Мышцы стареют молча: одно движение, которое продлевает молодость

1:09
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С возрастом мышцы теряют не только силу, но и скорость реакции. Это означает, что даже простые действия — подняться по лестнице или увернуться от падающего предмета — становятся сложнее. Однако есть способ замедлить этот процесс.

Домашняя тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Домашняя тренировка

Что такое мышечная мощность

Мышечная мощность — это способность быстро применять силу. Если сила позволяет поднять тяжёлый предмет, то мощность — поднять его быстро. С возрастом мощность снижается быстрее, чем сила, что влияет на повседневные действия и увеличивает риск падений.

Почему это важно

Исследование, проведённое в Бразилии, показало, что у людей с низкой мышечной мощностью риск преждевременной смерти выше, чем у тех, у кого мощность выше, даже при одинаковом уровне силы. Это подчёркивает важность тренировки не только силы, но и скорости.

Как тренировать мощность

Упражнения на мощность включают:

  • Быстрые подъёмы на носки.
  • Приседания с акцентом на скорость подъёма.
  • Прыжки с места.
  • Упражнения с лёгкими весами, выполняемые быстро.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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