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Живот живёт своей жизнью: три действия, которые мешают ему уйти

1:36
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Эта зона под пупком — настоящий капкан. Многие начинают борьбу с ней по классике: урезают рацион до воды и салата, истязают себя скручиваниями. А результата нет. Почему?

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

"Это не работает. На самом деле плоский живот держится на трёх китах, о которых часто забывают", — говорит массажист и преподаватель йоги Елена Бусконе.

Итак, что действительно имеет значение?

1. Система, а не резкость

Никаких диет "на срыв". Питание должно быть сбалансированным и устойчивым. Важно не урезать калории до минимума, а научиться есть так, чтобы тело не входило в режим стресса и не запасало жир про запас.

2. Меньше прессинга, больше дыхания

Упражнения для мышц живота — это важно. Но не менее важны дыхательные практики, мягкое вытяжение и работа с осанкой. Йога, пилатес, диафрагмальное дыхание — то, что незаметно, но работает на глубоком уровне.

3. Работа изнутри

Застой лимфы, плохая перистальтика, спазмы в кишечнике — всё это визуально добавляет объёма в нижней части живота. Именно поэтому массаж, мягкие техники и восстановление пищеварения играют огромную роль.

"Нельзя ждать результата только от спортзала. Нужно подходить к телу синергетически — на всех уровнях", — подчёркивает Бусконе.

И главное — не зацикливаться. Идеальный живот — это не кубики, а комфорт и здоровье изнутри.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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