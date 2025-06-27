Солнце гладит, а потом жжёт: что забывают сделать 9 из 10 в жару

Лето — испытание для кожи. Жара, пыль, ультрафиолет и солёная вода превращают даже нормальный эпидермис в раздражённый и пересушенный. Чтобы не возвращаться из отпуска с воспалениями и шелушением, стоит помнить о нескольких простых, но важных шагах.
Летом кожа особенно уязвима. В жару поры расширяются, а уличная пыль моментально забивает их.
"А если после улицы попасть в помещение с кондиционером, поры резко сужаются, и вся грязь остаётся внутри. Это приводит к внутренним воспалениям и закрытым комедонам", — объясняет врач-дерматолог Татьяна Егорова.
Чтобы этого избежать:
"Такой уход поможет избежать фотостарения, пигментации и обезвоживания", — подчёркивает Егорова.
Также важно знать свой фототип и эритемную дозу — время, за которое ваша кожа начинает краснеть на солнце. Например, людям с первым и вторым фототипом стоит обновлять крем каждый час.
Отказ от кремов в жару — ошибка.
"Лучше перейти на лёгкие флюиды. Плотные текстуры мешают потоотделению, и могут провоцировать высыпания", — советует Егорова.
И, конечно, пейте больше воды — изнутри кожа тоже нуждается в увлажнении.
Соленая вода, планктон, солнце — коктейль для раздражений. После купания кожу важно смывать и увлажнять.
"Часто после отпуска пациенты приходят на чистку и биоревитализацию. А перед поездкой делают мезотерапию с антипигментными компонентами", — говорит врач.
Помните: кожа у всех разная. И только специалист подскажет, как ухаживать именно за вашей, сообщает Москва 24.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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