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Солнце гладит, а потом жжёт: что забывают сделать 9 из 10 в жару

2:01
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Лето — испытание для кожи. Жара, пыль, ультрафиолет и солёная вода превращают даже нормальный эпидермис в раздражённый и пересушенный. Чтобы не возвращаться из отпуска с воспалениями и шелушением, стоит помнить о нескольких простых, но важных шагах.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Ежедневная защита в городе

Летом кожа особенно уязвима. В жару поры расширяются, а уличная пыль моментально забивает их.

"А если после улицы попасть в помещение с кондиционером, поры резко сужаются, и вся грязь остаётся внутри. Это приводит к внутренним воспалениям и закрытым комедонам", — объясняет врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Чтобы этого избежать:

  • сначала протрите лицо хлоргексидином,
  • затем умойтесь гелем по типу кожи,
  • после — наносите солнцезащитный крем с SPF 50+.

"Такой уход поможет избежать фотостарения, пигментации и обезвоживания", — подчёркивает Егорова.

Также важно знать свой фототип и эритемную дозу — время, за которое ваша кожа начинает краснеть на солнце. Например, людям с первым и вторым фототипом стоит обновлять крем каждый час.

Что с уходом

Отказ от кремов в жару — ошибка.

"Лучше перейти на лёгкие флюиды. Плотные текстуры мешают потоотделению, и могут провоцировать высыпания", — советует Егорова.

И, конечно, пейте больше воды — изнутри кожа тоже нуждается в увлажнении.

На море — не расслабляться

Соленая вода, планктон, солнце — коктейль для раздражений. После купания кожу важно смывать и увлажнять.

"Часто после отпуска пациенты приходят на чистку и биоревитализацию. А перед поездкой делают мезотерапию с антипигментными компонентами", — говорит врач.

Помните: кожа у всех разная. И только специалист подскажет, как ухаживать именно за вашей, сообщает Москва 24.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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