Праймер больше не нужен: эти шаги помогут макияжу продержаться весь день

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Праймеры обещают чудеса: маскировку пор, матовость и стойкость на весь день. Но что, если под рукой нет базы — а макияж всё равно должен держаться? Хорошая новость: стойкость можно обеспечить и без праймера, если правильно подготовить кожу и грамотно выбрать продукты. Разберём, что реально работает.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж

Шаг 1. Подготовка кожи — половина стойкости

Устойчивый макияж начинается с ухода. Очищение и увлажнение — база. Используйте лёгкий крем, который не скатывается, и дайте ему впитаться 5–10 минут. Для жирной кожи — флюид с ниацинамидом или матирующий гель, для сухой — увлажняющий крем с глицерином или церамидами.

Совет: нанесите немного термальной воды перед макияжем — она улучшает сцепление косметики с кожей.

Шаг 2. Лёгкие текстуры — лучше, чем многослойность

Выбирайте тональные средства с лёгким финишем и хорошей пигментацией. Флюиды, тинты, кушоны держатся дольше, чем тяжёлые кремы, особенно если нанести их тонким слоем кистью или бьюти-блендером.

Используйте точечную коррекцию, а не многослойную маскировку: консилер только туда, где нужно.

Шаг 3. Сухие текстуры + правильная фиксация

Чтобы макияж не «уполз», закрепите тон лёгкой пудрой — рассыпчатой и полупрозрачной. Плотные компактные пудры часто создают эффект маски и быстро текут.

Фиксируйте не всё лицо, а Т-зону, зону под глазами и крылья носа.

Шаг 4. Финальный штрих — фиксатор или спрей

Да, фиксаторы — это не праймер, но эффект дают отличный. Мист или спрей с глицерином и плёнкообразователями поможет зафиксировать макияж, не перегружая кожу.

Макияж может быть стойким и без праймера. Главное — продуманная подготовка, лёгкие текстуры, точечная фиксация и минимализм. Такой подход особенно выручает в жару и в путешествиях.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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