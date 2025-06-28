Праймер больше не нужен: эти шаги помогут макияжу продержаться весь день

Праймеры обещают чудеса: маскировку пор, матовость и стойкость на весь день. Но что, если под рукой нет базы — а макияж всё равно должен держаться? Хорошая новость: стойкость можно обеспечить и без праймера, если правильно подготовить кожу и грамотно выбрать продукты. Разберём, что реально работает.
Устойчивый макияж начинается с ухода. Очищение и увлажнение — база. Используйте лёгкий крем, который не скатывается, и дайте ему впитаться 5–10 минут. Для жирной кожи — флюид с ниацинамидом или матирующий гель, для сухой — увлажняющий крем с глицерином или церамидами.
Совет: нанесите немного термальной воды перед макияжем — она улучшает сцепление косметики с кожей.
Выбирайте тональные средства с лёгким финишем и хорошей пигментацией. Флюиды, тинты, кушоны держатся дольше, чем тяжёлые кремы, особенно если нанести их тонким слоем кистью или бьюти-блендером.
Используйте точечную коррекцию, а не многослойную маскировку: консилер только туда, где нужно.
Чтобы макияж не «уполз», закрепите тон лёгкой пудрой — рассыпчатой и полупрозрачной. Плотные компактные пудры часто создают эффект маски и быстро текут.
Фиксируйте не всё лицо, а Т-зону, зону под глазами и крылья носа.
Да, фиксаторы — это не праймер, но эффект дают отличный. Мист или спрей с глицерином и плёнкообразователями поможет зафиксировать макияж, не перегружая кожу.
Макияж может быть стойким и без праймера. Главное — продуманная подготовка, лёгкие текстуры, точечная фиксация и минимализм. Такой подход особенно выручает в жару и в путешествиях.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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