Ниацинамид: почему этот компонент внезапно оказался в каждой второй сыворотке для лица

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ниацинамид сегодня буквально на слуху — его включают в составы корейских средств, аптечных сывороток и даже масс-маркета. Производители обещают всё: от сияния до чистых пор. Но действительно ли он работает? И главное — подойдёт ли он вам? Разбираем, за что этот ингредиент так любят дерматологи и блогеры.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за кожей лица

Что такое ниацинамид и как он работает

Ниацинамид — форма витамина B3, водорастворимое вещество с мощными противовоспалительными и восстанавливающими свойствами. Он помогает клеткам кожи вырабатывать энергию и защищает от оксидативного стресса. Простыми словами — улучшает общий «поведенческий портрет» кожи: она становится спокойнее, чище и устойчивее.

Кому подойдёт ниацинамид

Людям с прыщами и воспалениями — он уменьшает покраснение и регулирует выработку себума

— он уменьшает покраснение и регулирует выработку себума Тем, кто борется с тусклым цветом лица — помогает выровнять тон

— помогает выровнять тон Обладателям чувствительной кожи — он укрепляет барьер, снижает реактивность

— он укрепляет барьер, снижает реактивность Всем, кто хочет профилактировать пигментацию и постакне

Важно: ниацинамид не вызывает фоточувствительности, как кислоты или ретинол — его можно применять утром и вечером, круглый год.

В чём подвох: может ли не подойти?

Хотя ниацинамид считается универсальным, высокая концентрация (10% и выше) может вызывать раздражение у чувствительной кожи. Лучше начинать с 2–5%, особенно в комплексных средствах. Также возможны конфликты с витамином С в одной рутине — их лучше использовать отдельно.

Как вводить в уход

Начинайте с сыворотки или крема с концентрацией 5% Используйте 1 раз в день, затем постепенно увеличьте частоту Обязательно наносите на чистую кожу после тоника

Ниацинамид — не просто модный компонент, а настоящий рабочий инструмент. Он подойдёт большинству типов кожи и решает сразу несколько задач: от воспалений до тусклого тона. Главное — выбирать грамотную концентрацию и не забывать об индивидуальной реакции кожи.

Уточнения

Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B 3 .



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