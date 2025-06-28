Ниацинамид: почему этот компонент внезапно оказался в каждой второй сыворотке для лица

Ниацинамид сегодня буквально на слуху — его включают в составы корейских средств, аптечных сывороток и даже масс-маркета. Производители обещают всё: от сияния до чистых пор. Но действительно ли он работает? И главное — подойдёт ли он вам? Разбираем, за что этот ингредиент так любят дерматологи и блогеры.
Ниацинамид — форма витамина B3, водорастворимое вещество с мощными противовоспалительными и восстанавливающими свойствами. Он помогает клеткам кожи вырабатывать энергию и защищает от оксидативного стресса. Простыми словами — улучшает общий «поведенческий портрет» кожи: она становится спокойнее, чище и устойчивее.
Важно: ниацинамид не вызывает фоточувствительности, как кислоты или ретинол — его можно применять утром и вечером, круглый год.
Хотя ниацинамид считается универсальным, высокая концентрация (10% и выше) может вызывать раздражение у чувствительной кожи. Лучше начинать с 2–5%, особенно в комплексных средствах. Также возможны конфликты с витамином С в одной рутине — их лучше использовать отдельно.
Ниацинамид — не просто модный компонент, а настоящий рабочий инструмент. Он подойдёт большинству типов кожи и решает сразу несколько задач: от воспалений до тусклого тона. Главное — выбирать грамотную концентрацию и не забывать об индивидуальной реакции кожи.
Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B3.
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