Спутанные волосы — не приговор: эти простые шаги спасут даже самую капризную шевелюру

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Спутанные волосы — основная причина лишнего травмирования при расчёсывании. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются обладатели длинных, тонких или осветлённых локонов. Но на самом деле путаются волосы не только из-за длины — а из-за повреждённой структуры и недостатка ухода. Разбираемся, почему так происходит и как вернуть шевелюре гладкость.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волосы

Основные причины спутывания волос

1. Повреждённая кутикула

Кутикула — это защитный слой волоса. При частом окрашивании, сушке феном и использовании щипцов чешуйки открываются, и пряди начинают цепляться друг за друга.

2. Сухость и обезвоженность

Недостаток влаги делает волосы ломкими и жёсткими. Они теряют эластичность и легко спутываются даже после сна или лёгкого ветра.

3. Недостаток кондиционирующих средств

Если вы используете только шампунь, но игнорируете бальзам, маску или несмываемый уход — волосы не получают защиты и быстро теряют гладкость.

4. Неправильное расчёсывание

Расчёсывание мокрых волос без специального спрея, использование металлических расчёсок и агрессивные движения — прямой путь к узелкам и обламыванию.

Что помогает справиться со спутанностью

Используйте кондиционер после каждого мытья 1–2 раза в неделю наносите восстанавливающие маски с маслами Применяйте несмываемые сыворотки или спреи с кератином, аминокислотами, протеинами Не расчёсывайте мокрые волосы всухую — только с расческой с редкими зубьями и защитным средством По возможности используйте сатиновую или шёлковую наволочку — она снижает трение

Спутанность волос — это сигнал, что им не хватает защиты, увлажнения и деликатного ухода. Устранить проблему можно, если пересмотреть повседневный ритуал и подобрать продукты, работающие на восстановление структуры.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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