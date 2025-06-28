Спутанные волосы — не приговор: эти простые шаги спасут даже самую капризную шевелюру

Спутанные волосы — основная причина лишнего травмирования при расчёсывании. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются обладатели длинных, тонких или осветлённых локонов. Но на самом деле путаются волосы не только из-за длины — а из-за повреждённой структуры и недостатка ухода. Разбираемся, почему так происходит и как вернуть шевелюре гладкость.
Кутикула — это защитный слой волоса. При частом окрашивании, сушке феном и использовании щипцов чешуйки открываются, и пряди начинают цепляться друг за друга.
Недостаток влаги делает волосы ломкими и жёсткими. Они теряют эластичность и легко спутываются даже после сна или лёгкого ветра.
Если вы используете только шампунь, но игнорируете бальзам, маску или несмываемый уход — волосы не получают защиты и быстро теряют гладкость.
Расчёсывание мокрых волос без специального спрея, использование металлических расчёсок и агрессивные движения — прямой путь к узелкам и обламыванию.
Спутанность волос — это сигнал, что им не хватает защиты, увлажнения и деликатного ухода. Устранить проблему можно, если пересмотреть повседневный ритуал и подобрать продукты, работающие на восстановление структуры.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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