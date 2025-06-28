Даже на сухой коже пудра может смотреться идеально — вот как её наносить

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пудра — один из самых универсальных продуктов в макияже. Она матирует, закрепляет косметику, выравнивает текстуру. Но у многих она ассоциируется с пересушенной кожей и шелушением, особенно в зимний период. Хорошая новость в том, что не вся пудра сушит. Главное — правильно выбрать формулу и состав.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Уход за кожей

Почему пудра может сушить кожу

Причина чаще всего не в самой пудре, а в её составе и типе покрытия. Матирующие средства на основе талька, с цинком или спиртами могут впитывать влагу не только с поверхности, но и из кожи, вызывая ощущение стянутости. Особенно чувствительна к этому сухая и обезвоженная кожа.

Какие виды пудры более мягкие

Рассыпчатая пудра с увлажняющими компонентами. Подходит для сухой кожи, не создаёт «маску».

Подходит для сухой кожи, не создаёт «маску». Минеральная пудра. Обычно не содержит агрессивных добавок, хорошо переносится чувствительной кожей.

Обычно не содержит агрессивных добавок, хорошо переносится чувствительной кожей. Кушоны и пудры с эффектом увлажнения. Часто содержат масла, экстракты, гиалуроновую кислоту.

Обратите внимание на надписи: hydrating, moisturizing, glow, satin finish.

Что искать в составе

Глицерин, сквалан, гиалуроновая кислота — увлажняют и удерживают влагу

— увлажняют и удерживают влагу Мика вместо талька — даёт мягкое сияние и меньше сушит

— даёт мягкое сияние и меньше сушит Отсутствие спирта и отдушек — особенно важно для чувствительной кожи

Как наносить пудру без пересушивания

Используйте на хорошо увлажнённую кожу Наносите кистью, а не пуховкой — так продукт ложится тоньше Избегайте плотных слоёв, особенно в зонах с мимическими морщинами

Пудра не обязательно должна сушить кожу. Современные формулы позволяют выбрать продукт, который зафиксирует макияж и при этом не вызовет дискомфорта. Главное — учитывать тип кожи, состав и технику нанесения.

Уточнения

Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи, ранее средство для порошения волос на голове и париков.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.