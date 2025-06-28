Даже на сухой коже пудра может смотреться идеально — вот как её наносить

Пудра — один из самых универсальных продуктов в макияже. Она матирует, закрепляет косметику, выравнивает текстуру. Но у многих она ассоциируется с пересушенной кожей и шелушением, особенно в зимний период. Хорошая новость в том, что не вся пудра сушит. Главное — правильно выбрать формулу и состав.
Причина чаще всего не в самой пудре, а в её составе и типе покрытия. Матирующие средства на основе талька, с цинком или спиртами могут впитывать влагу не только с поверхности, но и из кожи, вызывая ощущение стянутости. Особенно чувствительна к этому сухая и обезвоженная кожа.
Обратите внимание на надписи: hydrating, moisturizing, glow, satin finish.
Пудра не обязательно должна сушить кожу. Современные формулы позволяют выбрать продукт, который зафиксирует макияж и при этом не вызовет дискомфорта. Главное — учитывать тип кожи, состав и технику нанесения.
Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи, ранее средство для порошения волос на голове и париков.
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