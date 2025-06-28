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Даже на сухой коже пудра может смотреться идеально — вот как её наносить

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Пудра — один из самых универсальных продуктов в макияже. Она матирует, закрепляет косметику, выравнивает текстуру. Но у многих она ассоциируется с пересушенной кожей и шелушением, особенно в зимний период. Хорошая новость в том, что не вся пудра сушит. Главное — правильно выбрать формулу и состав.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Почему пудра может сушить кожу

Причина чаще всего не в самой пудре, а в её составе и типе покрытия. Матирующие средства на основе талька, с цинком или спиртами могут впитывать влагу не только с поверхности, но и из кожи, вызывая ощущение стянутости. Особенно чувствительна к этому сухая и обезвоженная кожа.

Какие виды пудры более мягкие

  • Рассыпчатая пудра с увлажняющими компонентами. Подходит для сухой кожи, не создаёт «маску».
  • Минеральная пудра. Обычно не содержит агрессивных добавок, хорошо переносится чувствительной кожей.
  • Кушоны и пудры с эффектом увлажнения. Часто содержат масла, экстракты, гиалуроновую кислоту.

Обратите внимание на надписи: hydrating, moisturizing, glow, satin finish.

Что искать в составе

  • Глицерин, сквалан, гиалуроновая кислота — увлажняют и удерживают влагу
  • Мика вместо талька — даёт мягкое сияние и меньше сушит
  • Отсутствие спирта и отдушек — особенно важно для чувствительной кожи

Как наносить пудру без пересушивания

  1. Используйте на хорошо увлажнённую кожу
  2. Наносите кистью, а не пуховкой — так продукт ложится тоньше
  3. Избегайте плотных слоёв, особенно в зонах с мимическими морщинами

Пудра не обязательно должна сушить кожу. Современные формулы позволяют выбрать продукт, который зафиксирует макияж и при этом не вызовет дискомфорта. Главное — учитывать тип кожи, состав и технику нанесения.

Уточнения

Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи, ранее средство для порошения волос на голове и париков.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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