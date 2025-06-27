Раздражение и воспаления после чистки лица: норма или ошибка косметолога

Чистка лица — одна из самых популярных косметических процедур. Её цель — избавить кожу от загрязнений, комедонов и воспалений. Однако многие сталкиваются с тем, что сразу после процедуры кожа становится раздражённой, а на следующий день — появляются новые высыпания. Это вызывает тревогу, но в большинстве случаев такая реакция является предсказуемой и временной.
Механическое воздействие стимулирует кожу, и ранее не заметные воспалительные элементы могут проявиться на поверхности.
После чистки кожа становится уязвимой, особенно если процедура была интенсивной. Это может привести к раздражениям и микровоспалениям.
Антисептики, кислоты и очищающие гели, используемые во время процедуры, могут вызвать раздражение, особенно у чувствительной кожи.
Контакт с грязными руками, отсутствие SPF или использование агрессивных средств после процедуры часто провоцируют высыпания.
Высыпания после чистки лица не всегда означают, что процедура прошла неудачно. В большинстве случаев это — естественная реакция кожи на вмешательство. Важно понимать, что уход за кожей не заканчивается в кабинете косметолога: грамотное восстановление — ключ к устойчивому результату.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?