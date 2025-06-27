Раздражение и воспаления после чистки лица: норма или ошибка косметолога

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Чистка лица — одна из самых популярных косметических процедур. Её цель — избавить кожу от загрязнений, комедонов и воспалений. Однако многие сталкиваются с тем, что сразу после процедуры кожа становится раздражённой, а на следующий день — появляются новые высыпания. Это вызывает тревогу, но в большинстве случаев такая реакция является предсказуемой и временной.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с аллергией

Почему появляются высыпания

1. Выход скрытых воспалений

Механическое воздействие стимулирует кожу, и ранее не заметные воспалительные элементы могут проявиться на поверхности.

2. Нарушение защитного барьера

После чистки кожа становится уязвимой, особенно если процедура была интенсивной. Это может привести к раздражениям и микровоспалениям.

3. Реакция на активные средства

Антисептики, кислоты и очищающие гели, используемые во время процедуры, могут вызвать раздражение, особенно у чувствительной кожи.

4. Несоблюдение рекомендаций

Контакт с грязными руками, отсутствие SPF или использование агрессивных средств после процедуры часто провоцируют высыпания.

Что делать, если появились воспаления

Используйте успокаивающие средства: крем с пантенолом, термальная вода, сыворотки с алоэ.

крем с пантенолом, термальная вода, сыворотки с алоэ. Избегайте кислот, скрабов, ретинола и масок в первые дни после процедуры.

в первые дни после процедуры. Обязательно наносите солнцезащитный крем — кожа нуждается в защите.

— кожа нуждается в защите. Поддерживайте гигиену: не трогайте лицо руками и меняйте наволочки каждые 1–2 дня.

не трогайте лицо руками и меняйте наволочки каждые 1–2 дня. При сильных и длительных воспалениях — обратитесь к специалисту.

Высыпания после чистки лица не всегда означают, что процедура прошла неудачно. В большинстве случаев это — естественная реакция кожи на вмешательство. Важно понимать, что уход за кожей не заканчивается в кабинете косметолога: грамотное восстановление — ключ к устойчивому результату.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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