Почему крем, который всем подходит, не работает на вашей коже

Вы покупаете крем по рекомендации блогера, наносите — и ждёте чудес. А в ответ: ноль эффекта, блеск, сыпь или раздражение. Знакомо? Это не значит, что продукт плохой. Просто ваша кожа — индивидуальность, а не шаблон. И сегодня мы расскажем, почему один и тот же крем может подействовать на всех по-разному.
В мире нет двух одинаковых лиц, а значит, и универсального крема для всех. У кого-то кожа жирная, у кого-то сухая, кто-то борется с пигментацией, а кто-то — с шелушением. Даже если упаковка кричит «для всех типов кожи», не факт, что состав подойдёт именно вам.
Крем — это не просто «что-то увлажняющее». Это целый коктейль из активов: кислот, витаминов, масел, антиоксидантов. Один и тот же компонент может: увлажнить кожу вашей подруги, вызвать у вас сыпь и совершенно не подействовать на кого-то третьего.
Особенно внимательно стоит относиться к ароматизаторам, силиконам, консервантам и кислотам. Они могут быть либо вашими союзниками, либо скрытыми раздражителями.
Красивый тюбик и восторженные отзывы — это ещё не гарантия, что средство подойдёт вам. Подбор ухода — это как свидание: пока не попробуешь, не поймёшь. Дайте коже голос и не бойтесь менять курс, если что-то не подходит.
Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
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