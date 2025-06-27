Стеклянный щит: один трюк, и ваши окна забудут, что такое разводы

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1:32
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Мытьё окон — занятие, которое многим кажется бесконечной рутиной. Сначала вода, потом разводы, потом полировка… А через неделю снова пыль. Но оказывается, есть способ сделать эту работу реже и легче — нужно просто воспользоваться тем, что уже стоит у вас дома на полке.

Чистка окна чайным раствором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка окна чайным раствором

Кондиционер для белья — неожиданный помощник

Чтобы окна не только сияли, но и дольше оставались чистыми, попробуйте один простой трюк: разведите колпачок кондиционера для белья в четырёх стаканах воды. Смесью протрите стекло, а затем вытрите насухо микрофиброй. Смягчитель создаёт на поверхности защитную плёнку, которая отталкивает грязь и пыль. И вот чудо: окна будут чистыми до шести месяцев.

Натуральные средства: просто, дёшево, эффективно

Если вы сторонник всего натурального, загляните на кухню — там тоже найдётся пара отличных чистящих средств.

Чайный настой. Заварите два пакетика чая, остудите настой и протрите им окна. Такой раствор отлично справляется с грязью и придаёт стёклам блеск.

Лимонная вода. В 2,5 литра воды добавьте сок одного лимона. Кислота растворит известковый налёт и пятна, а окна станут не только чище, но и свежее на вид.

Эти средства работают не хуже специальных составов, а главное — стоят копейки и не содержат агрессивной химии.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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