Краска, жара и шампунь из супермаркета — тройной удар по вашей голове

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Полки ванных комнат заполняются флаконами с маслами, пенками и термозащитой, но результат всё чаще оставляет желать лучшего. Локоны теряют блеск, становятся тусклыми, ломкими и напоминают дешёвый парик. Причина — не в средствах, а в том, как ими пользуются.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка заплетает волосы в косу

Окрашенные волосы особенно уязвимы. Под действием высоких температур они быстрее теряют влагу и становятся пористыми. Вред наносит всё, что нагревается выше 150 градусов: фены, утюжки, плойки и даже солнце.

Как правильно использовать термозащиту

Последовательность нанесения зависит от того, какой прибор используется. Средства с термозащитным эффектом следует наносить на влажные волосы перед сушкой феном. Если предстоит укладка с использованием утюжка или плойки, защита наносится только на сухие волосы. Каждый контакт с высокой температурой требует повторного нанесения, включая солнечные дни.

Масла — не замена защитным спреям. Они подходят только для нанесения на кончики, а не на корни. Использовать можно лишь лёгкие масла вроде арганы, жожоба, марулы или камелии. Важно не наносить масло перед укладкой — это может повредить структуру волос.

Средства: что выбрать

Лучше всего подойдёт спрей с указанием защиты до 180-230 градусов. Он равномерно распределяется и не утяжеляет волосы. Кремовые текстуры подходят не всем — они могут сделать волосы жирными и липкими. Плотные масла без последующего смывания закупоривают поры и ухудшают состояние локонов.

Уход, о котором часто забывают

Часто встречаются ошибки, которые сводят на нет весь уход. Мыть голову сразу после окрашивания не стоит — нужно подождать минимум 48 часов. Спать с мокрыми волосами и использовать дешёвые шампуни также не рекомендуется. Последние вымывают пигмент за пару недель. Масляные обёртывания без восстановления могут сделать волосы стекловидными и ломкими.

Грамотный уход требует не столько усилий, сколько понимания. Чем выше температура, тем меньше срок жизни цвета и качества волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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