Облысение как детектив: следы ведут к неожиданному преступнику

Вы замечали, как у одних мужчин волосы исчезают уже к 25, а у других в 60 всё ещё пышная шевелюра? Это не магия и не удача. Это гормоны — и цикл, который неумолимо движется к финишу.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Лысеющий мужчина

Как растут волосы и почему они вообще выпадают

На голове у человека в среднем от 100 до 170 тысяч волосков. И каждый из них проходит свой жизненный путь. Сначала волос растёт от двух до пяти лет, после чего отделяется от фолликула и выпадает. Мы теряем от 50 до 100 волос в день — и это абсолютно нормально.

Затем фолликул запускает рост нового волоса. Всего он может "повторить этот фокус" около 25-30 раз за жизнь. В теории, этого должно хватить на пожизненное покрытие головы. Но…

Начало конца: гормональный фактор

Всё меняется в период полового созревания. У мужчин активизируется тестостерон, часть которого превращается в DHT (дигидротестостерон). Именно он вмешивается в питание фолликулов, ускоряет их износ и разрушает структуру.

Циклы роста волос идут быстрее, но общее количество не увеличивается. Как итог: если "запасы" фолликулов заканчиваются рано, лысина может появиться уже к 20 годам. Особенно это заметно на темени, где волосы наиболее чувствительны к DHT.

Лысина ≠ старость

Иногда облысение вызывает не только генетика. Провоцирующими факторами могут быть стресс, жёсткие диеты, некоторые лекарства — всё, что стимулирует выработку тестостерона.

Есть и неожиданный плюс. Согласно исследованию Альфреда Маннеса, мужчины с лысиной воспринимаются как более мужественные. Так что всё не так уж и плохо.

Есть ли спасение

К сожалению, чудо-средства нет. Единственный препарат с доказанной эффективностью — миноксидил. Он помогает питать фолликулы и замедляет выпадение. Но действует, пока вы его применяете: прекратили — волосы ушли.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



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