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Гладкий на ощупь, но опасный для тела: что реально прячется в новой одежде

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Купили модную вещь, сняли бирку — и сразу на себя? Подождите. В её волокнах может прятаться целый химический коктейль, от которого не поздоровится коже.

Одежда на вешалках
Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда на вешалках

Да, одежда выглядит идеально — гладкая, свежая, пахнет новизной. Но за этим блеском скрывается длинная производственная история, полная красителей, крахмала и технических масел. Всё это остаётся на ткани и может перейти… на вас.

Что остаётся на одежде после производства

Ткани обрабатывают для гладкости и яркости. Используются:

  • крахмал — чтобы вещь держала форму;

  • масла и смолы — из-за процессов прядения и ткачества;

  • красители и отбеливатели;

  • щёлочи и очистители вроде гидроксида натрия.

Все эти вещества хорошо держатся на поверхности, а вот кожа с ними — не очень.

Какие могут быть последствия

  • раздражение и зуд, особенно у людей с чувствительной кожей;

  • сыпь в неожиданных местах после первой носки;

  • краска может линять и испачкать не только вас, но и мебель.

Зачем стирать даже новые вещи

Многие считают: "Она же чистая, прямо из пакета!" Но это не так. Стирка перед первой ноской — не блажь, а элементарная мера гигиены. Особенно важно стирать:

  • нижнее бельё и носки;

  • одежду из синтетики;

  • текстиль для сна и постели.

Проверка проста: наденьте новую рубашку без стирки в жаркий день — и сами всё поймёте.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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