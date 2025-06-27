Гладкий на ощупь, но опасный для тела: что реально прячется в новой одежде

Купили модную вещь, сняли бирку — и сразу на себя? Подождите. В её волокнах может прятаться целый химический коктейль, от которого не поздоровится коже.
Да, одежда выглядит идеально — гладкая, свежая, пахнет новизной. Но за этим блеском скрывается длинная производственная история, полная красителей, крахмала и технических масел. Всё это остаётся на ткани и может перейти… на вас.
Ткани обрабатывают для гладкости и яркости. Используются:
крахмал — чтобы вещь держала форму;
масла и смолы — из-за процессов прядения и ткачества;
красители и отбеливатели;
щёлочи и очистители вроде гидроксида натрия.
Все эти вещества хорошо держатся на поверхности, а вот кожа с ними — не очень.
раздражение и зуд, особенно у людей с чувствительной кожей;
сыпь в неожиданных местах после первой носки;
краска может линять и испачкать не только вас, но и мебель.
Многие считают: "Она же чистая, прямо из пакета!" Но это не так. Стирка перед первой ноской — не блажь, а элементарная мера гигиены. Особенно важно стирать:
нижнее бельё и носки;
одежду из синтетики;
текстиль для сна и постели.
Проверка проста: наденьте новую рубашку без стирки в жаркий день — и сами всё поймёте.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.
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