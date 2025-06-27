Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умывайтесь правильно: почему паста и щетка — ваши тайные враги и как их победить
От макета к небу: Греческий дрон LOTUS возвращает страну в технологическую гонку
Что изменилось: тарифы и маршруты flydubai при возобновлении рейсов в Россию
Скидки под запретом? Новые правила для продавцов на Wildberries и Ozon
Что скрывает это малоизвестное растительное масло? Польза для печени и суставов, о которой вы не догадывались
Маленький носик кошки скрывает больше, чем кажется — любовь, которая может обернуться бедой
Лоток не там — и дом в опасности: как один предмет рушит кошачий мир и ваше спокойствие
Сколько шагов в день нужно делать, чтобы оставаться здоровым в 65+? Ответ вас не удивит, но придерживаться его — это вызов
Инвестиции испарились: что происходит с рынком жилья в Петербурге

Секрет блестящих и сильных волос — в одной простой привычке до душа

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Вы наносите маску после шампуня, держите 10 минут — и всё равно ждёте «вау-эффекта»? Возможно, вы просто делаете это не в то время. Лучшие маски — те, что наносятся до мытья головы. Именно они работают в полную силу, не мешая шампуню, а помогая ему. Звучит непривычно? Зато результат — как после салона.

Женщина с длинными волосами
Фото: Freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Зачем делать маски до шампуня?

До мытья волосы и кожа головы не покрыты силиконами и остатками кондиционеров. Это идеальный момент: поры открыты, локоны готовы впитывать максимум пользы. Масла, кислоты и активные компоненты работают глубже и эффективнее. А шампунь потом мягко смоет всё лишнее — оставив после себя только результат, а не плёнку.

Маски, которые работают лучше до мытья

1. Масляные маски

Кокосовое, аргановое, масло авокадо — идеально нанести за 1–2 часа до душа. Они питают, восстанавливают, защищают от пересушивания шампунем.

2. Очищающие маски для кожи головы

Глины, энзимы, уголь — удаляют излишки себума и стайлинг, нормализуют микрофлору. Идеальны перед шампунем.

3. Солевые и кислотные скрабы

Если кожа головы зудит, жирнится или сыплет — мягкий пилинг перед мытьём улучшает кровообращение и способствует росту волос.

Как правильно использовать?

  1. Наносите на сухие волосы или слегка влажные
  2. Не переборщите: маска не должна стекать
  3. Оставьте на 20–60 минут под шапочкой
  4. Тщательно смойте с шампунем, можно в два захода

Маски до мытья — это не бьюти-хак, а рабочий шаг в уходе. Они не мешают шампуню, а усиливают эффект, особенно если вы хотите блеск, мягкость и здоровую кожу головы. Дайте им шанс — и волосы скажут «спасибо».

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Наука и техника
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта Аудио 
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Еда и рецепты
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Мотор не тянет, салон скрипит: какие авто 2025 года разочаровали с первых дней
Кабель, который притягивает беду: как молния проникает в дом
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Люди погубят океан, чтобы остановить глобальное потепление, — учёные
Кредитные карты: 34% россиян используют их без переплат, 7% предпочитают не платить
Сочная идиллия: как летний фрукт превращает тушеную баранину в шедевр — рецепт, который стоит попробовать
Японская ходьба — это хит: вот почему ее стоит попробовать
Самый секретный пляж Таиланда находится рядом с Бангкоком — но о нём почти никто не знает
Мешки под глазами и морщины — секретные знаки плохого сна, которые вы игнорируете
Новые банковские продукты: социальные вклады станут доступны с 1 июля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.