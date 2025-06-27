Просыпаетесь с отёками и заломами? Возможно, виновата ваша подушка

Вы заботитесь о коже, умываетесь по правилам, наносите лучшие сыворотки — а просыпаетесь с заломами, отёками и новыми воспалениями. Что не так? Возможно, причина — не в косметике, а в подушке, наволочке и том, как вы спите. Да, это не миф: сон напрямую влияет на состояние кожи.
Здоровый, красивый вид кожи — это не только крем и SPF. Это и правильная подушка, и наволочка, и поза во сне. Сделайте сон союзником в уходе — и уже через пару недель увидите, как лицо просыпается вместе с вами: свежее, спокойное и без «следов ночи».
Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.