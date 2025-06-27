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Просыпаетесь с отёками и заломами? Возможно, виновата ваша подушка

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Вы заботитесь о коже, умываетесь по правилам, наносите лучшие сыворотки — а просыпаетесь с заломами, отёками и новыми воспалениями. Что не так? Возможно, причина — не в косметике, а в подушке, наволочке и том, как вы спите. Да, это не миф: сон напрямую влияет на состояние кожи.

Девушка с подушкой зевает
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с подушкой зевает

Как подушка может портить кожу

  • Морщины сна. Постоянное давление лица о подушку вызывает «заломы» — особенно на одной стороне. Со временем они превращаются в настоящие морщины.
  • Высыпания. Грязная наволочка = бактерии, кожный жир, остатки стайлинга для волос — всё это легко попадает на кожу.
  • Отёки. Высокая, жёсткая подушка или сон лицом вниз — прямой путь к отёчности и застою лимфы.
  • Раздражения. Грубые ткани (например, хлопок низкого качества) могут натирать и даже вызывать микровоспаления.

Как спать, чтобы кожа сияла

  1. Меняйте наволочку каждые 2–3 дня. Особенно если у вас проблемная или жирная кожа.
  2. Выбирайте наволочку из шёлка или сатина. Они не впитывают влагу и меньше травмируют кожу.
  3. Спите на спине. Это помогает избежать морщин и равномерно распределяет давление.
  4. Не ложитесь с влажными волосами. Это приводит к прыщикам на щеках и висках.
  5. Проветривайте спальню и поддерживайте умеренную влажность. Сухой воздух усиливает обезвоживание кожи.

Здоровый, красивый вид кожи — это не только крем и SPF. Это и правильная подушка, и наволочка, и поза во сне. Сделайте сон союзником в уходе — и уже через пару недель увидите, как лицо просыпается вместе с вами: свежее, спокойное и без «следов ночи».

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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