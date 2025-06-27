Как найти идеальный тональный крем без визажиста — всё про подтон кожи

Вы выбираете тональный крем, наносите его и в зеркале снова чужое лицо: то желтит, то серит, то выглядит маской. Всё дело в подтоне кожи — невидимом, но решающем факторе. Именно он определяет, будет ли тональный сливаться с кожей или предательски выделяться. Мы расскажем, как определить свой подтон и подобрать идеальный тональный крем.
Это не про светлую или тёмную кожу, а про её цветовую температуру. Бывает три основных типа:
Важно: подтон не меняется с загаром или возрастом. Он остаётся стабильным.
В магазине тестируйте тон на линии челюсти, а не на запястье!
Идеальный тон — это не про «самый светлый» или «самый тёмный». Это про гармонию с вашим подтоном. Когда крем совпадает с тоном и подтоном кожи, он не виден — и в этом весь смысл.
Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.