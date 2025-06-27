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Как найти идеальный тональный крем без визажиста — всё про подтон кожи

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Вы выбираете тональный крем, наносите его и в зеркале снова чужое лицо: то желтит, то серит, то выглядит маской. Всё дело в подтоне кожи — невидимом, но решающем факторе. Именно он определяет, будет ли тональный сливаться с кожей или предательски выделяться. Мы расскажем, как определить свой подтон и подобрать идеальный тональный крем.

Тональный крем
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тональный крем

Что такое подтон кожи?

Это не про светлую или тёмную кожу, а про её цветовую температуру. Бывает три основных типа:

  • Холодный — кожа с розовым, голубоватым или красноватым отливом
  • Тёплый — с жёлтым, золотистым, персиковым подтоном
  • Нейтральный — сочетание и того, и другого, «сложноопределимый» тип

Важно: подтон не меняется с загаром или возрастом. Он остаётся стабильным.

Как определить свой подтон?

  1. Вены на запястье. Синие/фиолетовые — холодный, зелёные — тёплый, если не понять — нейтральный.
  2. Ювелирный тест. Вам идёт серебро — холодный подтон, золото — тёплый. Обоим? Нейтральный.
  3. Как вы загораете. Быстро сгораете — холодный, моментально бронзовеете — тёплый.
  4. Футболка-тест. В белом/чисто-черном выглядите свежо — холодный. В молочном/хаки — тёплый.

Как выбрать тональный по подтону

  • Холодный подтон — ищите слова Cool, Rose, C, избегайте жёлтых оттенков
  • Тёплый подтон — ищите пометки Warm, Golden, W, избегайте розовинки
  • Нейтральный подтон — Neutral, N, ваш выбор самый гибкий

В магазине тестируйте тон на линии челюсти, а не на запястье!

Идеальный тон — это не про «самый светлый» или «самый тёмный». Это про гармонию с вашим подтоном. Когда крем совпадает с тоном и подтоном кожи, он не виден — и в этом весь смысл.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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