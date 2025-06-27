Что на самом деле означает тусклый цвет лица и шелушения — гид по дефицитам

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Иногда кожа словно подаёт сигналы: тускнеет, шелушится и теряет тонус. И никакой крем не спасает. Всё потому, что это не каприз, а SOS-сигнал от кожи — ей просто чего-то не хватает. Сегодня мы разбираем, как по внешнему виду понять дефицит и что с ним делать.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дерматит

Кожа сухая, стянутая, шелушится

Чего не хватает: жирных кислот (омега-3, омега-6), витамина Е, церамидов.

Что делать: Добавьте в рацион авокадо, орехи, жирную рыбу. В уходе ищите масла, сквалан, церамиды, пантенол. Увлажняющий крем — обязателен.

Кожа раздражённая, красная, реагирует на всё?

Чего не хватает: антиоксидантов, витамина B5 (пантенол), защитного барьера.

Что делать: Исключите агрессивные средства. Используйте успокаивающие кремы с центеллой, пантенолом, ниацинамидом. В питании важны зелёные овощи, витамин С и цинк.

Кожа тусклая, серая и выглядит уставшей

Чего не хватает: витамина С, железа, сна, влаги.

Что делать: Введите сыворотки с витамином С, больше воды, добавьте цитрусовые и зелень в рацион. И обязательно — нормализуйте сон.

Есть высыпания, воспаления и чёрные точки

Чего не хватает: баланса! Иногда это избыток сахара, стресс, или нехватка цинка, витамина A.

Что делать: Добавьте ниацинамид, цинк, мягкие кислоты в уход. Избегайте пересушивания кожи — это только усугубляет выработку кожного сала.

Кожа умеет говорить, просто не словами — а текстурой, цветом и чувствительностью. Прислушайтесь: возможно, ей нужен не новый крем, а правильное питание, отдых или мягкий уход. И тогда отражение в зеркале скажет вам «спасибо».

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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