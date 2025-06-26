Ночной уход: как усилить естественное восстановление кожи, пока вы спите

Вы ложитесь спать — и наконец отключаетесь от дел и экрана. Но кожа в это время… вовсе не спит. Ночью запускаются ключевые процессы регенерации, клеточного обновления и детоксикации. Это то самое время, когда кожа лечится. Вопрос в том, помогаете ли вы ей или мешаете?
С 23:00 до 04:00 кожа особенно активна. В это время:
Именно ночью кожа восприимчива к активным ингредиентам: ретинолу, пептидам, ниацинамиду, маслам.
Не обязательно много средств. Главное — регулярность и правильные ингредиенты.
Простое правило: если вы плохо спите — кожа тоже «устаёт».
Ночной уход — не «дополнение», а важная часть заботы о коже. Это момент, когда вы ничего не делаете, а кожа работает на вас. Поддержите её: дайте питание, время и спокойный сон. И утром в зеркале будет совсем другое лицо.
Ночь — промежуток времени от захода Солнца вечером до его восхода утром.
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