Ночной уход: как усилить естественное восстановление кожи, пока вы спите

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы ложитесь спать — и наконец отключаетесь от дел и экрана. Но кожа в это время… вовсе не спит. Ночью запускаются ключевые процессы регенерации, клеточного обновления и детоксикации. Это то самое время, когда кожа лечится. Вопрос в том, помогаете ли вы ей или мешаете?

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Ночь — время восстановления

С 23:00 до 04:00 кожа особенно активна. В это время:

Усиливается кровообращение

Восстанавливаются повреждённые клетки

Нормализуется уровень влаги

Обновляется роговой слой

Выводятся токсины

Именно ночью кожа восприимчива к активным ингредиентам: ретинолу, пептидам, ниацинамиду, маслам.

Что нанести на кожу перед сном

Очищение. Даже если вы не пользовались макияжем, снимите загрязнения и SPF. Тонизация. Помогает восстановить pH и «открыть дверь» следующим средствам. Сыворотка. Подбирается под цель: восстановление, борьба с морщинами, увлажнение. Ночной крем или масло. Они «запечатывают» всё нанесённое, питают и удерживают влагу.

Не обязательно много средств. Главное — регулярность и правильные ингредиенты.

Что мешает коже восстанавливаться

Сон меньше 6 часов

Засыпание под утро

Недостаток влаги в воздухе

Сладкое или алкоголь перед сном

Слишком тяжёлый уход, забивающий поры

Простое правило: если вы плохо спите — кожа тоже «устаёт».

Ночной уход — не «дополнение», а важная часть заботы о коже. Это момент, когда вы ничего не делаете, а кожа работает на вас. Поддержите её: дайте питание, время и спокойный сон. И утром в зеркале будет совсем другое лицо.

Уточнения

Ночь — промежуток времени от захода Солнца вечером до его восхода утром.



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