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Почему ваш шампунь плохо пенится — и что это говорит о его составе

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Вы намочили волосы, нанесли шампунь — и никакой пены. Паника? Разочарование? Желание смыть всё и повторить? На самом деле отсутствие пены вовсе не значит, что шампунь не работает. Вопрос в составе, ваших привычках и жирности волос. Давайте разберёмся, когда это норма, а когда сигнал, что что-то не так.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Меньше пены — мягче воздействие

Современные шампуни (особенно без сульфатов) часто не дают привычной густой пены. И это даже хорошо! Пена — это просто визуальный и тактильный эффект, который создают ПАВы (поверхностно-активные вещества), чаще всего сульфаты.

Если шампунь не пенится, но хорошо очищает, не сушит и волосы выглядят живыми — всё в порядке.

Когда отсутствие пены — это сигнал

Иногда шампунь не пенится, потому что:

  • Волосы очень загрязнены или покрыты стайлингом — пена «гасится» жиром
  • Слишком мало воды или средства
  • Вы используете слишком мягкий шампунь для жирной кожи головы

Если волосы после мытья остаются жирными, липкими, быстро теряют свежесть — стоит задуматься о замене средства.

Как вспенивать шампунь правильно

  1. Намочите волосы как следует — они должны быть мокрыми, а не просто влажными
  2. Разотрите шампунь в ладонях перед нанесением
  3. Используйте «двойное мытьё» — первый раз для удаления загрязнений, второй — для пены
  4. Не перебарщивайте с количеством — больше ≠ лучше

Главное — как себя чувствуют волосы: чистые, лёгкие, без зуда и пересушенности. А значит, не судите шампунь по пузырям — судите по результату.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Почему ваш шампунь плохо пенится — и что это говорит о его составе
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