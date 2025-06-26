Почему ваш шампунь плохо пенится — и что это говорит о его составе

Вы намочили волосы, нанесли шампунь — и никакой пены. Паника? Разочарование? Желание смыть всё и повторить? На самом деле отсутствие пены вовсе не значит, что шампунь не работает. Вопрос в составе, ваших привычках и жирности волос. Давайте разберёмся, когда это норма, а когда сигнал, что что-то не так.
Современные шампуни (особенно без сульфатов) часто не дают привычной густой пены. И это даже хорошо! Пена — это просто визуальный и тактильный эффект, который создают ПАВы (поверхностно-активные вещества), чаще всего сульфаты.
Если шампунь не пенится, но хорошо очищает, не сушит и волосы выглядят живыми — всё в порядке.
Иногда шампунь не пенится, потому что:
Если волосы после мытья остаются жирными, липкими, быстро теряют свежесть — стоит задуматься о замене средства.
Главное — как себя чувствуют волосы: чистые, лёгкие, без зуда и пересушенности. А значит, не судите шампунь по пузырям — судите по результату.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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