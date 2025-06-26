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Что делать с кожей, когда вы сбрасываете вес: пошаговый план ухода

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Когда вы худеете, уменьшается не только объём тела, но и плотность кожного покрова. Особенно если сброс веса быстрый, кожа просто не успевает адаптироваться. В итоге — сухость, дряблость, растяжки и ощущение «пустоты» в теле. Чтобы этого избежать, важно не забывать о самом верном спутнике стройности — уходе за кожей во время похудения.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Увлажнение — ваш ежедневный ритуал

Один из первых шагов — интенсивное увлажнение. Кожа, теряя объёмы, нуждается в поддержке. Используйте кремы и лосьоны с гиалуроновой кислотой, алоэ, глицерином, пантенолом. После душа — обязательно. А если кожа склонна к сухости, увлажняйте дважды в день.

Совет: наносите на слегка влажную кожу — так средство работает лучше.

Пилинг и массаж: кожа должна «просыпаться»

Раз в неделю — скраб или кислотный пилинг для тела. Он помогает убрать мёртвые клетки и запускает регенерацию. Массаж щёткой, руками или антицеллюлитными банками улучшает кровообращение и стимулирует выработку коллагена, а значит — упругость.

Физическая нагрузка + уход = эффект заметнее

Даже при идеальном уходе кожа не станет подтянутой без движения. Силовые упражнения, йога, растяжка помогают «заполнить» пространство под кожей и поддержать тонус.

Идеально: чередовать кардио с упражнениями на мышцы — особенно зоны живота, рук и бёдер.

Витамины и питание для кожи изнутри

Во время похудения важно не просто есть меньше, а питаться правильно. Включайте продукты с витамином С, Е, омега-3 и белком. Они отвечают за эластичность, восстановление и сияние кожи.

Худеть — не значит терять красоту. При правильном подходе вы получаете не только стройную фигуру, но и гладкую, подтянутую, живую кожу. Сделайте уход своим союзником — и наслаждайтесь отражением в зеркале на каждом этапе пути.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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