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Удлиняем ноги и скрываем широкие бедра: три простых правила, которые работают для любой фигуры

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Ты когда-нибудь задумывалась, что можно скорректировать свою фигуру с помощью всего лишь нескольких простых приёмов? Не нужно тратить время и деньги на курсы стайлинга — достаточно следовать трем правилам, которые помогут тебе визуально улучшить пропорции. Удлинить ноги, "подтянуть" животик или скорректировать руки — с этими простыми приёмами справишься сама. Разберемся, как!

Туфли
Фото: https://www.freepik.com
Туфли

Уравновешиваем противоположную часть

Если тебе не нравится одна часть тела, попробуй сбалансировать её с другой. Например, если ты недовольна широкими плечами, можно создать контраст с объёмом в нижней части тела. Добавь объём в бедра с помощью брюк с защипами, юбок-пачек или платьев с юбкой-солнцем. Так ты визуально "утяжелишь" низ, и верх будет выглядеть более пропорционально.

Этот приём работает и в обратную сторону: чтобы скрыть широкие бедра, подбери жакеты с подплечниками или носи открытые топы. Всё дело в балансе!

Сместить акцент

Если ты хочешь привлечь внимание к какой-то определённой части тела, смести акцент на неё. Например, чтобы удлинить ноги, выбери купальник с высоким вырезом, брюки с лёгким клёшем или туфли на платформе. Босоножки на танкетке или обувь с острым мысом тоже визуально сделают ноги длиннее.

Для того чтобы выделить талию, носи платья с поясом или юбки с высокой посадкой. Приталенные жакеты также помогут подчеркнуть её. Это очень простой способ корректировать фигуру, не прилагая усилий!

Добавить асимметрию

Если твоя цель — отвлечь внимание от проблемной зоны, асимметрия будет твоим верным другом. Например, чтобы скрыть широкие плечи, подойдут топы на одно плечо. Невысокий рост можно скрыть с помощью юбок или платьев с разрезами по бокам, которые вытянут силуэт.

Вертикальные асимметричные узоры, такие как линии, "уходящие" по фигуре вверх, также сделают твой силуэт стройнее и изящнее. Эти хитрости просты, но чрезвычайно эффективны!

Маленькие секреты — большие изменения

Никто не сказал, что для того, чтобы выглядеть великолепно, нужно тратить кучу времени и денег. С помощью этих простых приёмов ты сможешь мгновенно изменить свою фигуру и подчеркнуть её достоинства, не прибегая к сложным тренингам или дорогим курсам стайлинга. Главное — понимать, как создать правильные акценты и сбалансировать пропорции. Верь в себя, и ты удивишься, как эти простые хитрости могут преобразить твой стиль и уверенность в себе!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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