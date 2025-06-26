Секрет молодости в завитке: стрижки, которые делают лицо добрее

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением лета хочется выглядеть свежо, легко и непринуждённо — особенно когда за плечами уже немало лет и хочется красоты без лишних усилий. Хорошая новость: правильно подобранная стрижка способна не только освежить образ, но и зрительно отнять 5-10 лет. Главное — выбрать ту, что подчеркнёт достоинства и замаскирует то, что лучше спрятать.

Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Микадо: классика, которая молодит

Если волосы стали тоньше и утратили густоту, короткая стрижка — отличный выбор. Причёска микадо снова в моде: она подчёркивает форму лица, делает силуэт чётким и отвлекает внимание от морщинок и возрастных изменений. А её вариант с удлинёнными прядями у лица и укороченным затылком делает образ динамичнее и актуальнее.

Волны и кудри: играйте с текстурой

Лёгкие локоны — идеальный летний вариант. Натуральная небрежность — один из главных трендов 2025 года. Если у вас от природы волнистые волосы, достаточно добавить немного стайлинга для текстуры. А если нет — сделайте мягкую химическую завивку: современная техника позволяет добиться естественного эффекта без агрессии к волосам.

Чёлка — маленькая деталь с большим эффектом

Чёлка — универсальный инструмент омоложения. Она помогает скрыть морщины на лбу, пигментные пятна и делает лицо визуально моложе. Прямая, косая, ультракороткая или длинная до бровей — экспериментируйте, чтобы найти свою. Для лёгкой укладки используйте круглую щётку и минимальный объём укладочного средства.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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