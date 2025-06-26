Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ликвидность на нуле: эти авто непопулярными на вторичке
Кот стал другим? Возможно, он страдает — 8 молчаливых признаков боли
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Один кухонный инструмент, который навсегда перевернёт ваш подход к идеальному омлету
Вторая волна урожая: посейте это в июле — и не прогадаете
Волнения нет: что заявил муж Александры Митрошиной после её задержания?
Как мел превращает уборку в магию: 7 способов для безупречного порядка
Капитализм или социализм — Индия или Китай: кто победил в борьбе за благополучие граждан
Социальные сети меняют туризм: как Араял-ду-Кабу стал лихорадкой среди туристов со всего мира

Каре, боб и капкан: украшения, которые делают лицо старше и шире

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Когда волосы не закрывают лицо, серьги становятся главным акцентом. Они могут подчеркнуть черты, вытянуть шею, сделать образ дерзким или, наоборот, мягким. Но только при одном условии: если они подобраны правильно. Мы собрали самые практичные советы, как сочетать украшения с короткими и средней длины стрижками.

Девушка в серьгах
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка в серьгах

Plus-size и короткие волосы: не бойся крупного

Мелкие кольца и "невесомые" серьги теряются в образе, если у тебя объёмные формы и короткая стрижка. В этом случае лучше выбирать вытянутые серьги — с асимметрией, геометрией или звеньями. Они визуально вытягивают шею и добавляют композиции баланс. Особенно хороши серьги с подвесками — они делают образ современным и чуть провокационным.

Хочешь мягкости — выбирай округлые формы

Если черты лица резкие — например, скулы или подбородок выражены, — серьги в виде овала или капли визуально "смягчат" лицо. Также хорошо подойдут подвески из нескольких кругов, плавно уменьшающихся к низу. Они сделают образ более женственным, не теряя характера.

Каре + серьги: избегай деталей, которые путаются в волосах

Классическое каре любит статичные, крупные серьги. Забудь про длинные подвески — они будут путаться в движении. Лучше выбирать серьги-полукольца, "стейтмент"-модели из плотных материалов (акрил, металл), с чёткой геометрией. Они подчеркнут форму стрижки и уравновесят визуальную графику.

Объёмный боб: как избежать "эффекта возраста"

Округлые формы серьг могут прибавить возраст, особенно в сочетании с объёмом. Если хочешь сохранить лёгкость и молодость в образе — выбирай серьги с чёткими линиями, асимметрией и в холодных оттенках металла. Особенно хорошо работают серебристые украшения без лишнего декора.

Уточнения

Серьги серёжки — украшение, носимое в ушах, в которых для этого необходимо проколоть отверстия.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
Красота и стиль
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков Аудио 
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами
Наука и техника
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами Аудио 
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Авто
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Последние материалы
Кот стал другим? Возможно, он страдает — 8 молчаливых признаков боли
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Один кухонный инструмент, который навсегда перевернёт ваш подход к идеальному омлету
Каре, боб и капкан: украшения, которые делают лицо старше и шире
Вторая волна урожая: посейте это в июле — и не прогадаете
Волнения нет: что заявил муж Александры Митрошиной после её задержания?
Как мел превращает уборку в магию: 7 способов для безупречного порядка
Капитализм или социализм — Индия или Китай: кто победил в борьбе за благополучие граждан
Социальные сети меняют туризм: как Араял-ду-Кабу стал лихорадкой среди туристов со всего мира
ПСЖ: Бенфика выяснила, почему Ренату Саншеш постоянно получает травмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.