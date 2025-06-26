Каре, боб и капкан: украшения, которые делают лицо старше и шире

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда волосы не закрывают лицо, серьги становятся главным акцентом. Они могут подчеркнуть черты, вытянуть шею, сделать образ дерзким или, наоборот, мягким. Но только при одном условии: если они подобраны правильно. Мы собрали самые практичные советы, как сочетать украшения с короткими и средней длины стрижками.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка в серьгах

Plus-size и короткие волосы: не бойся крупного

Мелкие кольца и "невесомые" серьги теряются в образе, если у тебя объёмные формы и короткая стрижка. В этом случае лучше выбирать вытянутые серьги — с асимметрией, геометрией или звеньями. Они визуально вытягивают шею и добавляют композиции баланс. Особенно хороши серьги с подвесками — они делают образ современным и чуть провокационным.

Хочешь мягкости — выбирай округлые формы

Если черты лица резкие — например, скулы или подбородок выражены, — серьги в виде овала или капли визуально "смягчат" лицо. Также хорошо подойдут подвески из нескольких кругов, плавно уменьшающихся к низу. Они сделают образ более женственным, не теряя характера.

Каре + серьги: избегай деталей, которые путаются в волосах

Классическое каре любит статичные, крупные серьги. Забудь про длинные подвески — они будут путаться в движении. Лучше выбирать серьги-полукольца, "стейтмент"-модели из плотных материалов (акрил, металл), с чёткой геометрией. Они подчеркнут форму стрижки и уравновесят визуальную графику.

Объёмный боб: как избежать "эффекта возраста"

Округлые формы серьг могут прибавить возраст, особенно в сочетании с объёмом. Если хочешь сохранить лёгкость и молодость в образе — выбирай серьги с чёткими линиями, асимметрией и в холодных оттенках металла. Особенно хорошо работают серебристые украшения без лишнего декора.

Уточнения

Серьги серёжки — украшение, носимое в ушах, в которых для этого необходимо проколоть отверстия.



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