Пена есть — смысла нет: ритуалы, от которых волосы только теряют терпение

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие привычные представления о красоте волос не просто устарели — они мешают нам ухаживать за собой правильно. Разбираемся, какие идеи давно не работают, и чем их заменить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стрижка

Миф 1. Чем больше пены — тем чище

Пышная пена выглядит эффектно, но чаще всего говорит о высокой концентрации агрессивных моющих веществ. Они вымывают не только загрязнения, но и ценные естественные масла, делая волосы сухими и ломкими. Особенно страдают окрашенные и пористые пряди. Вместо этого лучше выбирать шампуни с низким содержанием сульфатов — они очищают мягко и бережно.

Миф 2. Секущиеся кончики можно "восстановить"

Ни одно средство не способно склеить повреждённые волосы. Всё, что делают сыворотки и масла, — временно сглаживают срез, чтобы он выглядел аккуратнее. Настоящее решение одно — регулярная стрижка.

Миф 3. Волосы начинают расти быстрее после стрижки

Рост волос зависит от генетики, питания, гормонального фона и ухода за кожей головы. Стрижка делает кончики ухоженными и визуально улучшает форму, но на скорость роста не влияет.

Миф 4. За одно окрашивание можно перейти от тёмного к светлому

Резкая смена цвета — это всегда длительный процесс, особенно если хочется сохранить структуру волос. Серьёзное осветление требует нескольких сеансов и промежуточного восстановления, иначе волосы станут ломкими и безжизненными.

Миф 5. Любую причёску можно повторить в салоне

Реальность такова: форма головы, густота, текстура и длина волос влияют на результат. Уложить "как на фото" иногда невозможно даже при большом старате́льности мастера — особенно если в кадре нарощенные пряди или фильтры.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих .



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