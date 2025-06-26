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Пальцы тянутся ко рту? Вот что можно им подложить вместо ногтя

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Если привычка грызть ногти портит не только руки, но и настроение, не спешите стыдиться. Мы не выясняем, зачем вы это делаете — мы даём способ от этого уйти. Мягко, без давления и с долей самоиронии.

Женщина грызет ногти
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина грызет ногти

Пилочка вместо зубов

Когда тянет снова что-то откусить, возьмите пилочку и… начните пилить. Да, прямо так. Мелкими движениями. Это отвлекает руки, занимает мозг и защищает зубы. Оставьте ногти настолько короткими, чтобы не за что было зацепиться — тогда инстинкт отступает.

Наблюдайте за собой

Понаблюдайте, в какие моменты привычка особенно активна. Ведите дневник в течение нескольких дней. Фиксация помогает осознать триггеры и выбрать эффективную стратегию, а не реагировать на автомате.

Маникюр с умыслом

Раз в неделю балуйте себя аккуратным маникюром с цветным лаком. Особенно хорошо работает насыщенный красный — он визуально "отталкивает" от желания портить ногти. Увидев, сколько труда вложено, рука сама остановится. Добавьте дыхательную технику: три вдоха-выдоха перед тем, как поднести руку ко рту. Или даже счёт до 10 — банально, но работает.

Маникюр против бюджета

Если не помогают эстетика и осознанность — подключаем кошелёк. Один поход к мастеру с покрытием, лампой, дизайном, сушкой — и сумма в голове сама остановит движение руки ко рту. Особенно, если сумма — четырёхзначная.

Кстати, покрытие делает ногти крепче и сложнее для откусывания, а ещё - повышает самооценку. А с ней — меньше стресс, меньше и вредных привычек.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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