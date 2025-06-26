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У неё нет ни одного логотипа — и все всё равно хотят выглядеть, как она

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Французский шик — это не тренд, не "лук из Pinterest" и уж точно не капсула на весну. Это скорее внутренняя настройка, чем гардероб. Стиль, в котором нет показного блеска, но есть то, что цепляет сильнее логотипов — уверенность, сдержанность и вкус к жизни.

Девушка в рафийной шляпке-таблетке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в рафийной шляпке-таблетке

Формула шика: простая, как белая рубашка
Он не зависит от возраста, веса или бюджета. Французский стиль — это выбор быть собой, а не "как надо". В нем есть тепло кашемира и честность без фильтров. Как его распознать — и как воспроизвести?

1. Ухоженность важнее косметики

Чистые волосы, здоровая кожа, аккуратные ногти — вот базовая "косметичка" француженки. Макияж — по желанию, а не по тревоге.

2. Меньше вещей, больше смысла

Один жакет, но посадка — как вторая кожа. Одна пара джинсов, но в них ты настоящая. Одежда не орёт, она говорит шёпотом: "Я в порядке".

3. База с историей

Белая рубашка, пиджак с характером, старые джинсы — всё это не скука, а выверенная простота. Француженка не ищет стиль — она его носит.

4. Один акцент — и больше ничего

Красная помада. Кольцо, которое носила мама. Шарф вместо браслета. Один яркий штрих, всё остальное — тишина.

5. Возраст — это музыка

Седина — не беда, а часть образа. Мимика — не враг, а карта прожитых лет. Француженки не маскируются — они светятся.

6. Шик — это когда ты идёшь и не думаешь о том, как выглядишь

Ты просто живёшь. Смотришь, улыбаешься, двигаешься с лёгкостью. Всё остальное — приложение.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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