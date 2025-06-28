Как носить юбку с кружевным подолом: от пиджака до топа — лучшие образы

3:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, что старая добрая юбка с кружевным подолом может быть настолько стильной? Если нет — самое время обратить внимание на этот тренд! Да, эти юбки были в моде раньше, но в этом сезоне они снова возвращаются, и с ними можно создать массу оригинальных образов. Как же носить такие юбки, чтобы выглядеть актуально и стильно? Рассказываем о 7 лучших сочетаниях, которые стоит попробовать этим летом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в черной футболке и белой юбке с кружевом

С полупрозрачной блузой

Нежность на максималках. Комбо макси-юбки с кружевом и легкой полупрозрачной блузы — это идеальный выбор для романтического образа. Чтобы сделать его более сбалансированным, можно добавить грубые сабо. Да-да, грубая обувь прекрасно сочетается с такой женственной юбкой, создавая интересный контраст. Кстати, такие образы обожает Эльза Хоск, а в её блоге можно найти массу идей для таких сочетаний.

С базовой футболкой

Простой, но стильный вариант. Юбка с кружевным подолом отлично сочетается с самой обычной футболкой. Важно, чтобы она была не слишком обтягивающей, с рукавом чуть выше локтя и из плотного хлопка. Такой комплект получается непринужденно стильным, а за счет базовых элементов юбка раскрывает себя на все 100%.

С нейтральным пиджаком

Женственность и маскулинность в одном образе. Контрасты всегда в моде, и юбка с кружевным подолом прекрасно сочетается с мужским пиджаком. Приталенные жакеты с баской тоже будут уместны, но в этом случае важно соблюсти правильный баланс. Пиджак с мужского плеча идеально подойдет, добавив образу структуры и элегантности.

С лонгсливом

Легкость и минимализм. В прошлом сезоне было модно носить несколько лонгсливов одновременно, но с юбкой с кружевом лучше не перегружать образ. Один лонгслив, тонкие кожаные вьетнамки и минималистичный кулон — вот и весь секрет элегантности. Такой лук подчеркнет кружевной подол, не отвлекая от него внимания.

5. С топом и кожанкой

Стиль в духе Кейт Мосс. Грубая кожаная куртка, базовый топ (можно даже полупрозрачный, чтобы немного проглядывало белье) и яркие вьетнамки — вот идеальный стиль для тех, кто не боится рисковать. Такой образ подходит для смелых модниц, которые любят сочетать несовместимое. К тому же, это не только модно, но и очень удобно.

С принтованной блузой

Горох и кружево — неожиданный, но эффектный дуэт. Кто бы мог подумать, что классическая атласная юбка с кружевным подолом так хорошо сочетается с принтами? На самом деле, узоры — будь то тонкие горошины или крупный геометричный принт — создают интересный контраст с простотой юбки, при этом не перегружая образ.

Со свитером и черными колготками

Когда лето не всегда теплое. А что делать, если погода решит внезапно подпортить планы? Не беда! Свитер и черные колготки идеально дополнят нежную юбку, создавая уютный, но все равно стильный образ. Такой лук будет кстати в тех случаях, когда хочется немного согреться, но не терять в элегантности.

Кружевные юбки — стильный акцент этого лета

Юбка с кружевным подолом — это не просто тренд, а настоящее возвращение в мир элегантности и романтики. Она идеально подходит для создания легких и стильных летних образов, которые можно адаптировать под любой вкус и настроение. Сочетайте её с базовыми вещами или смелыми аксессуарами — и вы получите незаменимый элемент гардероба, который точно привлечет внимание.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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