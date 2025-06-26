Солнечные очки вышли из тени — и теперь командуют стилем

Солнцезащитные очки больше не просто защита от солнца. Лето 2025 диктует новое правило: они — главная фишка образа, и именно по ним будут судить о вашем чувстве стиля. Забудьте о скучных и универсальных вариантах. В моде — характер, форма и игра с настроением.
Очки больше не на вторых ролях. Самые актуальные модели — с массивными формами, яркими цветами и необычной геометрией. Кошачьи глаза, шестиугольники, и оттенки леденцов — от сиреневого до лайма. С ними даже джинсы с белой футболкой выглядят как полноценный модный образ.
Модели с полупрозрачными линзами — олицетворение киношного гламура. Розовый, янтарный, оливковый, серый — идеальны как для дневных прогулок, так и для вечеринок. Эти очки не скрывают взгляд, а подчеркивают его. Но важно помнить о балансе: никакого тяжелого макияжа и лишних деталей рядом.
Вернулись 70-е и 90-е: винтажные квадратные формы, тонкие дужки, дух диско и минимализм нулевых снова в моде. Такие очки идеально дополняют романтичные платья, широкие брюки и лаконичные рубашки. Главное — не превращать стиль в костюм: ретро должно вписываться, а не спорить.
Обтекаемые, зеркальные, почти как у лыжников — очки в спортивном стиле стали модным заявлением. Сегодня их носят не только с кроссовками, но и с пиджаками, платьями и даже классикой. Смело, дерзко, и именно поэтому — суперактуально.
Солнцезащитные очки — очки, используемые для защиты глаз от солнечного света и ультрафиолетовых лучей.
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