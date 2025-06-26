Алкоголь забрал его имя, а честность вернула голос: исповедь без сценария

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Сегодня Брэд Питт снова улыбается — рядом с ним 32-летняя Инес де Рамон, с которой он вышел на премьеру фильма F1 в Лондоне. Но всего несколько лет назад актёр был на грани.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

Срыв, одиночество и поиск выхода

Сентябрь 2016 года стал поворотной точкой: после разрыва с Анджелиной Джоли жизнь Питта пошла под откос. Он не скрывает: алкоголь стал способом "приглушить всё лишнее". Но этот путь привёл в тупик.

"Я был на коленях. Мне нужен был перезапуск", — откровенно сказал актёр в подкасте Armchair Expert.

Путь к новому себе начался с визита в группу Анонимных Алкоголиков. И именно там, среди "незнакомцев с такими же болями", он почувствовал себя впервые по-настоящему услышанным.

"Это удивительно — быть среди людей, которые делятся своими слабостями, ошибками и желаниями. Иногда даже с иронией", — говорит он.

Актёр отмечает, что в этом пространстве можно быть настоящим:

"Все такие искренние, что ты сам чувствуешь разрешение быть собой. Я по-настоящему полюбил эти встречи".

Когда маска падает

Ведущий подкаста Дэкс Шепард, сам прошедший через зависимость, вспоминает, как впервые увидел Питта на одной из встреч:

"Он говорил с такой честностью, что это сразу бросалось в глаза".

А сам Питт, ранее воспитанный в духе "не показывай слабость", признаёт:

"Я вдруг оказался в комнате с мужчинами, которые делились самым сокровенным. Это было место, где тебя никто не осуждает — и ты сам перестаёшь осуждать себя. Это была настоящая катарсис. Я почувствовал, что могу вынести наружу свою тень и остаться человеком".

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



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