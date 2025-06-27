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Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой

Моя семья » Красота и стиль

Обвисание кожи на руках — проблема, знакомая многим женщинам, особенно после 50 лет. Однако даже молодые женщины сталкиваются с этим из-за быстрой потери веса, неправильного питания, отсутствия физической активности или гормональных изменений. Но не стоит расстраиваться — подтянуть руки можно даже без многочасовых тренировок в спортзале. Вот как это сделать.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Упражнения для подтяжки рук: минимум времени — максимум результата

Прежде всего, нужно сосредоточиться на упражнениях, которые укрепляют трицепсы, — именно эта мышца чаще всего становится причиной обвисания кожи. Важно, что для упражнений вам не потребуется дорогостоящее оборудование. Используйте то, что есть под рукой, например, пластиковые бутылки с водой, а для дополнительного эффекта купите эспандер (он стоит не дорого, около сотни крон).

Вот три простых упражнения

Отжимания от стула

  • Положите руки на край стула, вытяните ноги перед собой и медленно опуститесь вниз, сгибая локти. Это упражнение помогает укрепить трицепсы и плечи.

Упражнения с гантелями или бутылками воды

  • Держите гантель или бутылку воды в каждой руке, поднимите руки над головой и медленно опустите их за голову, сгибая локти. Упражнение эффективно для трицепсов.

Упражнение с эспандером

  • Прикрепите эспандер к фиксированной точке, возьмитесь за концы и потяните вниз к бедрам, держа локти прямыми. Это упражнение помогает укрепить руки и спину.

Эти упражнения можно выполнять 3 раза в неделю по 15-20 минут, и результаты не заставят себя ждать. Просто выполняйте их регулярно, и ваши руки скоро станут подтянутыми и красивыми.

Уход за кожей: увлажнение и питание

Кроме упражнений, не забывайте ухаживать за кожей рук. Регулярное увлажнение кремами с коллагеном и эластином поможет восстановить упругость кожи. А для дополнительного эффекта можно использовать домашние маски.

Маска для увлажнения и подтяжки кожи

  • 1 небольшой банан.
  • 1-2 столовые ложки йогурта.

Пробивайте банан до состояния пюре, затем добавьте йогурт. Нанесите маску на руки и оставьте на 15-20 минут. Маска увлажнит кожу и сделает её более эластичной, а полезные вещества из банана (витамин А, витамин В6, калий, витамин С и антиоксиданты) способствуют восстановлению упругости кожи.

Как замаскировать обвисшие руки: стильные решения

Если вы хотите скрыть обвислые руки, правильный выбор одежды поможет вам почувствовать себя уверенно. Вот несколько стильных решений для маскировки:

Топы и платья с широкими рукавами

  • Свободные рукава не только скрывают руки, но и добавляют стильный акцент в образ. Этот тренд был популярным в 70-х и снова возвращается в моду.

Футболки и платья с рукавами 3/4

  • Такой крой визуально удлиняет руки и делает их более стройными.

Прозрачные ткани и кружева

  • Легкие материалы, такие как органза или кружево, отлично закроют руки, не перегружая образ.

Многослойность

  • Легкий кардиган или болеро, накинутые поверх топа без рукавов, помогут скрыть обвисшую кожу.

Что стоит избегать

  • Узкие рукава.
  • Яркие узоры на рукавах, которые привлекут ненужное внимание.

Секрет подтянутых рук — это регулярные упражнения, правильный уход за кожей и стильные приёмы в одежде. Не требуется многолетних усилий в спортзале — всего несколько минут в день, и вы сможете вернуться к ношению любимых платьев и майок с радостью и уверенностью в себе.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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