Обвисшая кожа на руках? Эти методы сделают кожу гладкой и подтянутой

Обвисание кожи на руках — проблема, знакомая многим женщинам, особенно после 50 лет. Однако даже молодые женщины сталкиваются с этим из-за быстрой потери веса, неправильного питания, отсутствия физической активности или гормональных изменений. Но не стоит расстраиваться — подтянуть руки можно даже без многочасовых тренировок в спортзале. Вот как это сделать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Упражнения для подтяжки рук: минимум времени — максимум результата

Прежде всего, нужно сосредоточиться на упражнениях, которые укрепляют трицепсы, — именно эта мышца чаще всего становится причиной обвисания кожи. Важно, что для упражнений вам не потребуется дорогостоящее оборудование. Используйте то, что есть под рукой, например, пластиковые бутылки с водой, а для дополнительного эффекта купите эспандер (он стоит не дорого, около сотни крон).

Вот три простых упражнения

Отжимания от стула

Положите руки на край стула, вытяните ноги перед собой и медленно опуститесь вниз, сгибая локти. Это упражнение помогает укрепить трицепсы и плечи.

Упражнения с гантелями или бутылками воды

Держите гантель или бутылку воды в каждой руке, поднимите руки над головой и медленно опустите их за голову, сгибая локти. Упражнение эффективно для трицепсов.

Упражнение с эспандером

Прикрепите эспандер к фиксированной точке, возьмитесь за концы и потяните вниз к бедрам, держа локти прямыми. Это упражнение помогает укрепить руки и спину.

Эти упражнения можно выполнять 3 раза в неделю по 15-20 минут, и результаты не заставят себя ждать. Просто выполняйте их регулярно, и ваши руки скоро станут подтянутыми и красивыми.

Уход за кожей: увлажнение и питание

Кроме упражнений, не забывайте ухаживать за кожей рук. Регулярное увлажнение кремами с коллагеном и эластином поможет восстановить упругость кожи. А для дополнительного эффекта можно использовать домашние маски.

Маска для увлажнения и подтяжки кожи

1 небольшой банан.

1-2 столовые ложки йогурта.

Пробивайте банан до состояния пюре, затем добавьте йогурт. Нанесите маску на руки и оставьте на 15-20 минут. Маска увлажнит кожу и сделает её более эластичной, а полезные вещества из банана (витамин А, витамин В6, калий, витамин С и антиоксиданты) способствуют восстановлению упругости кожи.

Как замаскировать обвисшие руки: стильные решения

Если вы хотите скрыть обвислые руки, правильный выбор одежды поможет вам почувствовать себя уверенно. Вот несколько стильных решений для маскировки:

Топы и платья с широкими рукавами

Свободные рукава не только скрывают руки, но и добавляют стильный акцент в образ. Этот тренд был популярным в 70-х и снова возвращается в моду.

Футболки и платья с рукавами 3/4

Такой крой визуально удлиняет руки и делает их более стройными.

Прозрачные ткани и кружева

Легкие материалы, такие как органза или кружево, отлично закроют руки, не перегружая образ.

Многослойность

Легкий кардиган или болеро, накинутые поверх топа без рукавов, помогут скрыть обвисшую кожу.

Что стоит избегать

Узкие рукава.

Яркие узоры на рукавах, которые привлекут ненужное внимание.

Секрет подтянутых рук — это регулярные упражнения, правильный уход за кожей и стильные приёмы в одежде. Не требуется многолетних усилий в спортзале — всего несколько минут в день, и вы сможете вернуться к ношению любимых платьев и майок с радостью и уверенностью в себе.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



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