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Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков

4:28
Моя семья » Красота и стиль

Сухие и потрескавшиеся пятки — частая проблема, особенно летом, когда мы носим открытые сандалии. Однако с этой проблемой можно справиться с помощью простых и эффективных методов, которые помогут вернуть коже ваших ног гладкость и мягкость.

Ноги девушки с педикюром
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноги девушки с педикюром

Почему трескаются пятки

Кожа на пятках, как правило, толще и менее эластична, чем на других частях тела. Кроме того, на пятках отсутствуют сальные железы, поэтому эта область легко высыхает. Когда кожа теряет влагу, она грубеет и становится склонной к трещинам, особенно при физической нагрузке — ходьбе и стоянии. Трещины на пятках могут возникать по разным причинам:

  • Недостаточное увлажнение кожи.
  • Ношение неподобающей обуви или открытых моделей.
  • Частое хождение босиком или длительное стояние.
  • Избыточный вес, который оказывает дополнительную нагрузку.
  • Кожные заболевания (например, экзема или псориаз).
  • Возраст, так как с годами кожа теряет эластичность.

Летний уход за ногами: что действительно работает

Женщины обычно страдают от потрескавшихся пяток больше, чем мужчины, особенно летом, когда кожа быстрее высыхает от жары и частого хождения босиком. Для того чтобы предотвратить сухость и трещины, обратите внимание на следующие советы:

  • Ежедневное увлажнение: используйте густой крем для ног с мочевиной, маслом ши или глицерином, чтобы поддерживать увлажнение.
  • Регулярное удаление омертвевшей кожи: используйте мягкую пилочку для ног или пемзу, но не слишком агрессивно, чтобы не повредить кожу.
  • Теплая ванна для ног: один-два раза в неделю балуйте себя ванной с морской солью и несколькими каплями масла чайного дерева, лимона или лаванды. Это поможет смягчить кожу и расслабить уставшие ноги.
  • Комфортная обувь: важно носить обувь с мягким каблуком и амортизирующей стелькой, чтобы уменьшить нагрузку на пятки.
  • Пить больше воды: увлажнение организма напрямую влияет на состояние вашей кожи, поэтому не забывайте пить воду.

Домашняя маска для сухих и потрескавшихся пяток

Не обязательно тратить деньги на дорогие аптечные средства. Вы можете создать питательную маску для ног дома из доступных продуктов. Для этого вам потребуется всего два ингредиента:

  • 1 спелый банан.
  • 1 ложка меда.

Разомните банан вилкой, смешайте с медом и нанесите смесь на чистые, сухие пятки. Оберните пищевой пленкой и наденьте носки. Оставьте на 20-30 минут, затем смойте теплой водой и нанесите густой увлажняющий крем. Эта маска питает, увлажняет и смягчает сухую кожу.

Еще несколько природных средств

Яблочный уксус

  • Смешайте яблочный уксус с водой в пропорции 1:1 и замачивайте в нем ноги по 15-20 минут в день. Уксус обладает противогрибковыми свойствами и помогает восстановить pH кожи.

Масло чайного дерева

  • Это масло помогает ускорить заживление трещин и избавляет от грибка. Наносите его на пораженные участки ватным тампоном или добавляйте в ванночки для ног.

Компресс из хлопьев

  • Смешайте столовую ложку молотых хлопьев с несколькими каплями оливкового или другого масла, вотрите смесь в ноги и, если удобно, заверните в полиэтилен. Оставьте на 30 минут, а затем смойте теплой водой.

Сила масла и меда

Если ваши пятки постоянно страдают от сухости, используйте оливковое или кокосовое масло. Эти масла отлично увлажняют и смягчают кожу. Просто вотрите масло в ноги, наденьте хлопковые носки и оставьте на ночь для глубокого увлажнения.

Правильный уход — залог красоты

Трещины на пятках — это не приговор. Все, что нужно, — это регулярный уход, правильное увлажнение и внимание к своим ногам. С помощью простых домашних процедур, таких как маски, ванночки и регулярное удаление омертвевшей кожи, ваши пятки станут мягкими и гладкими, а вы сможете наслаждаться летом без стеснения.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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