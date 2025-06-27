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Как создать идеальный образ с джинсами mom fit: последние тренды этого лета

3:57
Моя семья » Красота и стиль

Не спешите выбрасывать старые вещи — джинсы мамы снова вернулись в тренды! Этот фасон был моден в 80-е, снова нашел свою аудиторию в 2010-х, а теперь готов покорить 2025 год. Но как правильно стилизовать эти удобные и стильные джинсы, чтобы они выглядели актуально? Мы подскажем лучшие способы!

Брюки на вешалке весенний гардероб
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюки на вешалке весенний гардероб

Почему маме подходят — это идеальные джинсы для любого гардероба

Основная основа джинсов Mom Fit — это высокая линия талии и классическая, иногда укороченная длина. Эти джинсы имеют расслабленную крою, которая при этом подчеркивает фигуру, не сковывая движения. Они идеально скрывают возможные недостатки в области живота и визуально удлиняют ноги, что делает их универсальными и подходящими практически для любого типа фигуры.

Суть в том, что такие джинсы — это не только удобно, но и стильно. Без лишних сужений и удлинений они подойдут к любому стилю — от минимализма до бохо.

Как носить джинсы маме в 2025 году: 6 стильных идей

В стиле минимализм: легко и солнечно

  • Если вы любите минимализм, обратитесь к образам, как у Каролины Бассет-Кеннеди. Она носила джинсы мамы с простыми базовыми топами, высоким горлом и открытой обувью. Акценты на аксессуарах, таких как солнцезащитные очки с овальной оправой или стильные часы, завершают ее стильный и лаконичный образ.

Балетки: добавление остроты в образ

  • Чтобы разбавить нейтральный фасон джинсов, добавьте что-то яркое. Например, классические балетки с бантиком или стильные кроссовки-балетки. Это не только удобно, но и модно, особенно если хочется сделать акцент на легкость и игривость образа.

Вместо футболки — топ молочницы

  • Трендовый топ (топ доярки) из спортивной ткани с резинками и оборками идеально сочетается с джинсами Mom Fit. Это позволяет создать более сложный и интересный образ, который можно дополнить расслабленной обувью, например, вьетнамками или мюли без пятки. Легко превращает повседневный образ в стильный и актуальный.

Джинсовая рубашка: сочетание с базовыми вещами

  • Добавьте немного структуры в образ с джинсами Mom Fit, надев сверху джинсовую рубашку. Светлые джинсы прекрасно смотрятся с более темной рубашкой, что является решающим фактором в создании динамичного и интересного стиля. Дополните образ сандалиями или босоножками на ремешках, чтобы еще больше удлинить ноги.

Босоножки: классика лета

  • Не бойтесь экспериментировать с обувью! С укороченными джинсами мама идеально смотрится босоножки, особенно модели с переплетением ремешков в античном стиле или «живыми» цветами. Это поможет не только вытянуть ноги, но и добавить вашим формам легкости и воздушности.

В стиле бохо: расслабленность и комфорт.

  • Если вам нравится стиль бохо, то не стоит отказываться от джинсов Mom Fit. Добавьте казаки, удлиненный туник и бандану, которые можно носить не только на голове, но и в других интересных вариантах. Такой идеальный образ впишется в летний гардероб 2025 года.

Важные детали для идеального образа

Каждая деталь образа с джинсами, подходящим маме, имеет значение. Будь то аксессуары, обувь или верхняя одежда, все элементы должны сочетаться, подчеркивая расслабленность и комфорт. Эти джинсы позволяют создавать множество необычных образов, подходящих как для ежедневных выходов, так и для более нарядных случаев.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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