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Ретро-кроссовки на лето 2025: от Puma Speedcat до adidas Tokyo — самые модные модели

3:46
Моя семья » Красота и стиль

Лето 2025 обещает быть ярким, а тренды в обуви — разнообразными. В моде снова стиль ретро, и это касается не только одежды, но и обуви. Разбираемся, какие кроссовки стоит добавить в свой гардероб и с чем их носить.

Девушка в кроссовках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в кроссовках

Adidas Tokyo: Возвращение олимпийского стиля

  • Вдохновленные Олимпийскими играми в Токио 1964 года, эти кроссовки от Adidas идеально подходят для лета 2025. Тонкая эластичная подошва и сдержанный миндалевидный мыс делают их универсальными. Adidas Tokyo отлично смотрятся как в спортивных, так и в более женственных образах — например, с юбками в стиле бохо.

Adidas Taekwondo: минимализм и стиль

  • Прочные и легкие, эти кроссовки для тхэквондо стали любимыми в Японии. Их минималистичный дизайн прекрасно вписывается в тренды 2025 года. Носите их с тотал-луками в спортивном стиле или сочетайте с романтичными платьями — эффектный контраст обеспечен.

Prada Collapse: яркая вспышка ретро

  • Модный гигант Prada тоже не остался в стороне и выпустил свою версию кроссовок с миндалевидным мысом. Prada Collapse выполнены из нейлона и доступны в ярких расцветках, которые прекрасно подойдут для того, чтобы выделить их в образе. Эти кроссовки — уже новый тренд среди модных икон, таких как Гарри Стайлс и девушки с Недели моды.

New Balance 610: кроссовки из 90-х

  • Когда-то эти кроссовки использовались для пробежек, а теперь они — must-have в гардеробе. Легендарная модель New Balance 610, популярная в 90-х, снова в тренде. Ирина Шейк рекомендует носить их с полуспортивными образами — оверсайз-футболками и кожаными юбками, добавляя немного романтики и стиля.

Asics Gel Venture 8s: для поклонниц готического ретро

  • Эти кроссовки подойдут тем, кто любит готический стиль и не боится выделяться. Asics Gel Venture 8s привлекли внимание модных девушек по всему миру благодаря удобной подошве и множеству расцветок. Они идеально подходят как для бега, так и для городских прогулок.

Puma Speedcat: кроссовки для самых стильных

  • Puma Speedcat — это самая популярная модель в коллекции Puma на данный момент, и не зря. Эти кроссовки полюбили модницы, включая Эмили Ратаковски. Строгий дизайн и универсальность позволяют сочетать их с любыми образами, от пижамных комплектов до офисных нарядов. Модные, лаконичные и удобные — что еще нужно?

Nike Cortez: классика с миндалевидным мысом

  • Nike Cortez вернулись в моду и снова становятся востребованными. Эти кроссовки, которые появились на рынке больше десяти лет назад, теперь в центре внимания благодаря своему ретро-дизайну. Миндалевидный мыс и удобная подошва снова привлекают поклонников, а благодаря разнообразию расцветок вы точно найдете пару для себя. Но будьте готовы к тому, что подошва может быть немного жесткой — потребуется время, чтобы разносить их.

Лето 2025 — это время возвращения в прошлое, и кроссовки в стиле ретро становятся главными героями модного сезона. С ними можно создать как спортивные, так и стильные повседневные образы. Главное — не бояться сочетать неожиданные элементы и смело экспериментировать с цветами и формами.

Уточнения

Кроссовки (ед. ч. — кроссовка) - это вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, а также повседневной носки.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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