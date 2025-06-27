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Тонкие губы не проблема: этот трюк сделает их полнее и выразительнее

3:27
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом губы становятся тоньше — это естественный процесс. После 20 лет уровень выработки коллагена снижается, и это сказывается на губах. Но не переживайте, есть простые способы, как сделать их более пухлыми и молодыми. Все, что вам нужно — это правильный подход к макияжу!

Девушка
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Девушка

Секрет пухлых губ от визажиста

Известный визажист Роуз-Мари Свифт поделилась своим секретом, как визуально увеличить объем губ. Несмотря на свои 70 лет, она уверена, что ключ к идеальным губам — это правильное контурирование.

Шаги для создания иллюзии объемных губ

Корректировка линии любви

  • Роуз-Мари использует карандаш для губ, чтобы слегка стереть линию любви на верхней губе. Это создаёт эффект более полных и объёмных губ, особенно в верхней части.

Техника нанесения пудры

  • Перед нанесением помады визажист наносит небольшое количество пудры без талька на края губ. Это помогает закрепить помаду, предотвращая её скатывание, а также улучшает текстуру губ и делает макияж более долговечным.

Использование кисточки для помады

  • Для равномерного нанесения помады Свифт использует жесткую угловую кисть. Это помогает скрыть мелкие морщинки и трещинки вокруг губ, а также контролировать количество продукта, аккуратно распределяя цвет.

Выбор ярких оттенков

  • Роуз-Мари советует выбирать смелые оттенки помады, так как они визуально увеличивают объем губ. Яркие цвета привлекают внимание и делают губы более выразительными, придавая образу свежесть и моложавость.

Уход за губами: секреты от дерматологов

Избегайте глянцевых и жидких продуктов

  • Слишком много глянцевых или жидких средств может создать эффект "торта", который визуально уменьшит объём губ. Лучше отдать предпочтение матовым и кремовым текстурам.

Простота ухода

  • Регулярное увлажнение — основа ухода за губами. Дерматологи подчеркивают важность использования мягких продуктов и избегания чрезмерного применения агрессивных средств, чтобы не привести к сухости.

Не облизывайте губы

  • Облизывание губ может привести к их обезвоживанию, что делает их ещё более тонкими и сухими. Лучше использовать увлажняющий бальзам.

Защита от солнца

  • Не забывайте о солнцезащитном креме для губ. Это защитит их от ожогов и обветривания, особенно в жаркую погоду.

Лучшие продукты для увлажнения и цвета

Для тех, кто сталкивается с сухостью губ или старением, идеально подойдут продукты, которые совмещают увлажнение и яркость. Такие помады не только придадут губам насыщенный цвет, но и обеспечат необходимое увлажнение, что помогает сохранить их упругими и объемными.

Ваш секрет красоты

Не нужно тратить деньги на дорогостоящие процедуры, чтобы сделать губы более пухлыми. Просто следуйте этим простым рекомендациям: правильное контурирование, увлажнение и смелые оттенки. Эти приемы помогут вам создать визуальный эффект объемных губ, которые будут выглядеть моложе и более выразительными. Чувствуйте себя уверенно и красиво!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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