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Забудьте о ярких губах: эти оттенки помады становятся фаворитом этого лета

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Помада — неотъемлемая часть косметички любой женщины, которая способна мгновенно преобразить внешний вид, придавая лицу свежесть и стиль. В последние годы красная помада, символизирующая женственность и смелость, уступила место более нейтральному, но не менее эффектному выбору — нюдовым оттенкам.

Женщина с нюдовой помадой на губах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с нюдовой помадой на губах

Почему нюдовые помады стали трендом

Нюд — это не просто модный тренд, а идеальный выбор для любителей естественного макияжа. Эти оттенки добавляют элегантности, не перегружая образ, и оставляют место для акцентов на других частях лица, например, на глазах или скулах. Они идеально подчеркивают естественную красоту, создавая здоровый и свежий вид.

Как выбрать правильный нюдовый тон

Успех нюдовой помады заключается в правильном выборе оттенка, который подходит именно вашему тону кожи. Вот как это сделать:

  • Светлая кожа с розовым подтоном: ищите нюдовые оттенки с розовой или фиолетовой основой. Они придадут вашему лицу яркость и свежесть.
  • Теплая кожа с желтым подтоном: персиковые или коричневые нюды будут идеальны. Эти оттенки придадут естественное сияние и баланс.
  • Карамельная кожа: выбирайте нюды с мягкими коричневыми нотками. Они подчеркивают тепло вашей кожи.
  • Темная кожа: шоколадные нюды идеально подойдут для вашего типа кожи, добавляя глубину и интенсивность, не размывая черты лица.

3 шага к безупречным нюдовым губам

Чтобы получить идеальный результат с нюдовой помадой, следуйте этим простым советам:

Гидратация — ключ к успеху

  • Увлажненные губы — основа любого макияжа. Используйте питательные бальзамы каждый день, чтобы предотвратить сухость и шелушение, обеспечив здоровый и гладкий вид.

Сочетание с карандашом для губ

  • Карандаш для губ в оттенке, схожем с цветом помады, или немного темнее добавит глубину и контур. Это также поможет помаде держаться дольше и сделает результат более "плотным" и аккуратным.

Нюдовые оттенки — это не просто тренд, а маст-хэв для тех, кто предпочитает естественный, но в то же время элегантный макияж. Они подходят для любого типа кожи и позволяют создать образ, который будет идеально гармонировать с остальными чертами лица. Найдите свой идеальный нюдовый оттенок и наслаждайтесь здоровыми, выразительными губами!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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