Аромат сбежал? Возможно, вы забыли нанести то, что знают только посвящённые

Вы тратите деньги на дорогие парфюмы, а спустя пару часов от них не остаётся и следа? Секрет стойкого аромата — не в бренде и даже не в составе. Он… в вазелине.
Тот самый вазелин, который вы когда-то наносили на потрескавшиеся губы или локти, может стать незаменимым парфюмерным помощником. Это не лайфхак из TikTok — об этом трюке знают визажисты и парфюмеры.
Вазелин создаёт на коже защитный барьер, замедляющий испарение аромата. Он нейтрален, не перебивает запах духов и действует как невидимая основа.
После душа нанесите немного неароматного лосьона на кожу. Затем аккуратно распределите вазелин на те участки, где планируете нанести духи.
Это зоны с активным кровообращением — они помогают раскрыть аромат:
Распылите духи прямо на участки с вазелином. Результат вас удивит: стойкость может увеличиться до 8 часов
Варианты есть:
Вазели́н (лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) — мазеобразная белая масса без запаха и вкуса.
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