Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От правонарушителя до духовного искателя: как Ефремов изменил свою жизнь
Алкоголь забрал его имя, а честность вернула голос: исповедь без сценария
Комфортный поход: инструктор по выживанию объяснил, как выбрать палатку
Два правильных положения рук на руле — комфорт и безопасность в одном
Они жили здесь миллионы лет — но сейчас сами стали жертвами: что обнаружили в аллигаторах
Благополучное детство — не гарантия душевной устойчивости
Летний отдых в Болгарии стал дороже, но отели предлагают тайные скидки — узнайте, как сэкономить
Нейросети в зародыше: на что решились исследователи, чтобы понять начало разума
Старинные квартиры дорожают: вот где их больше всего и сколько они стоят

Аромат сбежал? Возможно, вы забыли нанести то, что знают только посвящённые

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Вы тратите деньги на дорогие парфюмы, а спустя пару часов от них не остаётся и следа? Секрет стойкого аромата — не в бренде и даже не в составе. Он… в вазелине.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Маленький тюбик — большое волшебство

Тот самый вазелин, который вы когда-то наносили на потрескавшиеся губы или локти, может стать незаменимым парфюмерным помощником. Это не лайфхак из TikTok — об этом трюке знают визажисты и парфюмеры.

Вазелин создаёт на коже защитный барьер, замедляющий испарение аромата. Он нейтрален, не перебивает запах духов и действует как невидимая основа.

Как правильно использовать вазелин с духами

  • Начинаем с увлажнения

После душа нанесите немного неароматного лосьона на кожу. Затем аккуратно распределите вазелин на те участки, где планируете нанести духи.

  • Попадаем в "ароматные точки"

Это зоны с активным кровообращением — они помогают раскрыть аромат:

  • запястья,
  • внутренняя часть локтей,
  • шея и декольте,
  • задняя часть коленей,
  • за ушами.

Финальный аккорд

Распылите духи прямо на участки с вазелином. Результат вас удивит: стойкость может увеличиться до 8 часов

Варианты есть:

  • Аквафор — аптечная альтернатива с похожим эффектом,
  • бальзам для губ — спасение в дороге,
  • масляные духи — сами по себе держатся дольше.

Уточнения

Вазели́н (лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) — мазеобразная белая масса без запаха и вкуса. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи
Красота и стиль
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи Аудио 
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Авто
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Комфортный поход: инструктор по выживанию объяснил, как выбрать палатку
Два правильных положения рук на руле — комфорт и безопасность в одном
Они жили здесь миллионы лет — но сейчас сами стали жертвами: что обнаружили в аллигаторах
Благополучное детство — не гарантия душевной устойчивости
Летний отдых в Болгарии стал дороже, но отели предлагают тайные скидки — узнайте, как сэкономить
Нейросети в зародыше: на что решились исследователи, чтобы понять начало разума
Старинные квартиры дорожают: вот где их больше всего и сколько они стоят
Вселенная больше не та: в центре галактики обнаружен колоссальный объект
Недобросовестные работодатели: как подростку получить свои деньги
Солнце в горах злее, чем на юге: как не сгореть в отпуске среди снега и лыж
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.