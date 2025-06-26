Аромат сбежал? Возможно, вы забыли нанести то, что знают только посвящённые

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы тратите деньги на дорогие парфюмы, а спустя пару часов от них не остаётся и следа? Секрет стойкого аромата — не в бренде и даже не в составе. Он… в вазелине.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парфюм

Маленький тюбик — большое волшебство

Тот самый вазелин, который вы когда-то наносили на потрескавшиеся губы или локти, может стать незаменимым парфюмерным помощником. Это не лайфхак из TikTok — об этом трюке знают визажисты и парфюмеры.

Вазелин создаёт на коже защитный барьер, замедляющий испарение аромата. Он нейтрален, не перебивает запах духов и действует как невидимая основа.

Как правильно использовать вазелин с духами

Начинаем с увлажнения

После душа нанесите немного неароматного лосьона на кожу. Затем аккуратно распределите вазелин на те участки, где планируете нанести духи.

Попадаем в "ароматные точки"

Это зоны с активным кровообращением — они помогают раскрыть аромат:

запястья,

внутренняя часть локтей,

шея и декольте,

задняя часть коленей,

за ушами.

Финальный аккорд

Распылите духи прямо на участки с вазелином. Результат вас удивит: стойкость может увеличиться до 8 часов

Варианты есть:

Аквафор — аптечная альтернатива с похожим эффектом,

бальзам для губ — спасение в дороге,

масляные духи — сами по себе держатся дольше.

Уточнения

Вазели́н (лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) — мазеобразная белая масса без запаха и вкуса.



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