Полив без смысла: одна живая добавка делает больше, чем литры воды

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Лето может быть безжалостным — не только к людям, но и к растениям. Поливать огород и клумбы трижды в день? Иногда и этого недостаточно. Под палящим солнцем зелёные любимцы теряют силы, а вы — воду, время и терпение.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полив сада

Но есть неожиданный помощник, который работает эффективнее любого обильного полива. Он живой, он работает под землёй — и он гриб.

Да, именно гриб. Точнее — микориза, то есть полезные корневые грибки, которые вступают в симбиоз с корнями растения. Вместо того чтобы просто обволакивать корень, они буквально "прокачивают" его способности: помогают усваивать воду и питательные вещества, защищают от перегрева и делают устойчивее к стрессам.

"Это защищает растение от теплового шока и облегчает перенос жары".

Кроме жары, грибы помогают растениям бороться с болезнями, бедной почвой и даже переувлажнением. Особенно эффективно это работает на цветах, ягодах и овощах — всё, что мы любим и выращиваем с особой заботой.

Как это использовать

Современно и просто: готовые грибные смеси можно найти в любом садовом центре. Они добавляются прямо в воду или компост, а дальше микориза делает своё дело. Никакой магии, только биология.

Этот способ помогает не только спасти растения, но и снизить потребление воды, а значит — сэкономить и поддержать экосистему.

Один ингредиент в лейке — и ваш огород выживет в самый жаркий день лета.

Уточнения

Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.



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