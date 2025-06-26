Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паритет обмена: Россия и Украина провели обмен пленными
Трамп раскрыл правду о Фордо: что на самом деле увезли иранцы
Картошку теперь можно выращивать прямо в квартире — учёные придумали, как это сделать быстро
650 миллиардов евро на войну: Европа раскрыла план войны с Россией
Увеличился расход топлива: проверь багажник — возможно, причина там
Игра в поддавки: США и Иран разыгрывают нефтяной мир
Стамбульский прорыв: механизм обмена пленными продолжает работать
25-летние: в День молодёжи Театр МОСТ представит праздничный концерт под открытым небом
Дипломатическая война началась: Россия наносит удар по Германии

Полив без смысла: одна живая добавка делает больше, чем литры воды

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Лето может быть безжалостным — не только к людям, но и к растениям. Поливать огород и клумбы трижды в день? Иногда и этого недостаточно. Под палящим солнцем зелёные любимцы теряют силы, а вы — воду, время и терпение.

Полив сада
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полив сада

Но есть неожиданный помощник, который работает эффективнее любого обильного полива. Он живой, он работает под землёй — и он гриб.

Да, именно гриб. Точнее — микориза, то есть полезные корневые грибки, которые вступают в симбиоз с корнями растения. Вместо того чтобы просто обволакивать корень, они буквально "прокачивают" его способности: помогают усваивать воду и питательные вещества, защищают от перегрева и делают устойчивее к стрессам.

"Это защищает растение от теплового шока и облегчает перенос жары".

Кроме жары, грибы помогают растениям бороться с болезнями, бедной почвой и даже переувлажнением. Особенно эффективно это работает на цветах, ягодах и овощах — всё, что мы любим и выращиваем с особой заботой.

Как это использовать

Современно и просто: готовые грибные смеси можно найти в любом садовом центре. Они добавляются прямо в воду или компост, а дальше микориза делает своё дело. Никакой магии, только биология.

Этот способ помогает не только спасти растения, но и снизить потребление воды, а значит — сэкономить и поддержать экосистему.

Один ингредиент в лейке — и ваш огород выживет в самый жаркий день лета.

Уточнения

Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Домашние животные
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку Аудио 
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Красота и стиль
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений Аудио 
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Еда и рецепты
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Последние материалы
Паритет обмена: Россия и Украина провели обмен пленными
Трамп раскрыл правду о Фордо: что на самом деле увезли иранцы
Картошку теперь можно выращивать прямо в квартире — учёные придумали, как это сделать быстро
650 миллиардов евро на войну: Европа раскрыла план войны с Россией
Увеличился расход топлива: проверь багажник — возможно, причина там
Игра в поддавки: США и Иран разыгрывают нефтяной мир
На Западе по-прежнему не решаются на присвоение российских активов
Стамбульский прорыв: механизм обмена пленными продолжает работать
25-летние: в День молодёжи Театр МОСТ представит праздничный концерт под открытым небом
Дипломатическая война началась: Россия наносит удар по Германии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.