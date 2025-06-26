Всего 3 ингредиента — и ваши губы выглядят как после салона

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пухлые и чувственные губы — мечта многих. И если вам кажется, что добиться такого эффекта можно только с помощью инъекций, у нас есть приятная новость: есть натуральный способ, который действует не хуже, а результат заметен уже через пару минут.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ухоженная девушка с объёмными губами

Секрет — в обычной перечной мяте. Её можно использовать в виде домашнего скраба или усиленного блеска для губ, и это работает сразу в нескольких направлениях.

Почему мята действительно помогает

Мягкое отшелушивание. Скраб на основе мяты и сахара бережно удаляет ороговевшие клетки, делая поверхность губ гладкой.

Приток крови. Перечная мята усиливает микроциркуляцию, за счёт чего губы временно увеличиваются в объеме.

Витамин А. Содержится в мяте и стимулирует выработку коллагена. Со временем губы становятся более упругими и здоровыми на вид.

Как приготовить мятный скраб дома

Вам понадобится:

1/2 ч. л. коричневого сахара

1/4 ч. л. оливкового масла

2 капли эфирного масла мяты перечной

Смешайте все ингредиенты и нанесите на чистые сухие губы.

Аккуратно массируйте одну минуту, затем удалите остатки скраба.

Результат — гладкие, свежие и визуально объёмные губы без лишних усилий.

Альтернатива для занятых: мятный блеск

Если времени на домашние смеси нет — просто добавьте 1 каплю эфирного масла мяты в ваш обычный блеск для губ. Хорошо встряхните, чтобы всё перемешалось.

Мята даст моментальный "пухлый" эффект и оставит после себя приятный холодок и свежий аромат.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).





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