Всего 3 ингредиента — и ваши губы выглядят как после салона

Пухлые и чувственные губы — мечта многих. И если вам кажется, что добиться такого эффекта можно только с помощью инъекций, у нас есть приятная новость: есть натуральный способ, который действует не хуже, а результат заметен уже через пару минут.
Секрет — в обычной перечной мяте. Её можно использовать в виде домашнего скраба или усиленного блеска для губ, и это работает сразу в нескольких направлениях.
Мягкое отшелушивание. Скраб на основе мяты и сахара бережно удаляет ороговевшие клетки, делая поверхность губ гладкой.
Приток крови. Перечная мята усиливает микроциркуляцию, за счёт чего губы временно увеличиваются в объеме.
Витамин А. Содержится в мяте и стимулирует выработку коллагена. Со временем губы становятся более упругими и здоровыми на вид.
Вам понадобится:
1/2 ч. л. коричневого сахара
1/4 ч. л. оливкового масла
2 капли эфирного масла мяты перечной
Смешайте все ингредиенты и нанесите на чистые сухие губы.
Аккуратно массируйте одну минуту, затем удалите остатки скраба.
Результат — гладкие, свежие и визуально объёмные губы без лишних усилий.
Если времени на домашние смеси нет — просто добавьте 1 каплю эфирного масла мяты в ваш обычный блеск для губ. Хорошо встряхните, чтобы всё перемешалось.
Мята даст моментальный "пухлый" эффект и оставит после себя приятный холодок и свежий аромат.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
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