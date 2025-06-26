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Плюсы и минусы аппаратного ухода за лицом: почему одни в восторге, а другие жалеют

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Микротоки, лазер, RF-лифтинг, ультразвук — салоны красоты соревнуются в названиях, а кожа, кажется, обещает помолодеть за пару сеансов. Но прежде чем записываться на модную процедуру, стоит разобраться: что стоит за громкими эффектами, какие методы действительно работают, а главное — кому они подходят, а кому могут навредить.

Косметолог
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косметолог

Плюсы: быстро, заметно, современно

  • Быстрый эффект. Многие процедуры дают заметный результат уже после первого раза: лифтинг, сияние, уменьшение отёков.
  • Работа «вглубь». В отличие от кремов, аппараты воздействуют на дерму и подкожные структуры.
  • Улучшение микроциркуляции. Например, микротоки и ультразвук улучшают отток жидкости, снимают отёки и освежают лицо.
  • Поддержка домашнего ухода. Аппаратная косметология работает в связке с привычным уходом, усиливая его эффект.
  • Альтернатива инъекциям. Без игл, без боли, без периода восстановления.

Минусы: не всегда безопасно и не всем нужно

  • Противопоказания. Гиперчувствительность кожи, купероз, онкология, беременность — список ограничений обширен.
  • Эффект не навсегда. Многие процедуры требуют курса и поддерживающих сеансов.
  • Возможные побочные эффекты. Покраснение, раздражение, реакция на ультразвук или токи — особенно при неправильной настройке.
  • Завышенные ожидания. Аппараты — не пластическая хирургия. Омоложение будет, но не минус 10 лет.
  • Цена. Качественные процедуры — удовольствие не из дешёвых, особенно при регулярности.

Кому необходимы аппаратные процедуры

Прежде чем отправиться на процедуру, важно понять свой тип кожи, учесть противопоказания и выбрать грамотного специалиста. Только в этом случае технологии действительно работают — и приносят удовольствие, а не разочарование.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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