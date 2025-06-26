Четыре секрета стойкого макияжа, которые работают даже на жирной коже

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Вы идеально наносите тон, пудру, румяна… А через пару часов макияж тает, лоснится и «уплывает»? Это частая история для обладательниц жирной кожи. Но есть хорошие новости: с правильной подготовкой и техниками макияж будет держаться стойко, свежо и красиво — до самого вечера.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с макияж глаз

Шаг 1. Подготовка — залог стойкости

Прежде чем достать кисти и палетку, стоит начать с правильного ухода. Очищение и лёгкий матирующий увлажняющий крем — обязательны. Слишком плотный крем утяжелит макияж, слишком сухая кожа — даст обратный эффект, заставив сальные железы работать активнее.

Идеально подойдут гелевые текстуры с ниацинамидом, цинком или экстрактом зелёного чая.

Шаг 2. Праймер — обязательный этап

Матирующий или силиконовый праймер сгладит поры, удержит тон и замедлит появление блеска. Наносите его тонким слоем только на Т-зону или на места, где макияж «сползает» чаще всего.

Шаг 3. Лёгкий, но стойкий тон

Выбирайте oil-free текстуры, устойчивые к себуму. Лучше наносить тон в два тонких слоя, вбивая спонжем, чем один плотный — он быстрее «поплывёт». После нанесения дайте ему пару минут «схватиться».

Шаг 4. Пудра и фиксация

Лёгкая рассыпчатая пудра вбивается кистью или пуховкой в Т-зону. Не трите! Затем — фиксирующий спрей с матирующим эффектом. Он «запечатает» макияж, продлит его жизнь и придаст свежесть.

Жирная кожа — не приговор для макияжа. Просто ей нужен свой подход: меньше блеска, больше стратегии. И тогда ваш мейк останется с вами надолго — несмотря на погоду, съёмки и танцы до утра.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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