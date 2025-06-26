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Эти масла делают волосы блестящими и мягкими — без эффекта жирных прядей

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Масла для волос — звучит как нечто естественное, питательное и волшебное. Но на практике многие из нас сталкиваются с тем, что локоны после них выглядят грязными, тяжёлыми или даже становятся жирными у корней. Почему так? Всё дело в том, что масла бывают разными по составу и действию, и не каждое подходит именно вам.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Лёгкие масла, которые питают, а не перегружают

Эти масла легко впитываются, не создают эффекта грязной головы и отлично подходят для ежедневного ухода или как несмываемая защита:

  • Аргановое масло — богато витаминами E и F, питает, придаёт блеск, не утяжеляет.
  • Жожоба — по структуре близко к кожному себуму, поэтому регулирует жирность, особенно у корней.
  • Виноградной косточки — идеальное для тонких и склонных к жирности волос.
  • Камелии (чайного дерева) — для повреждённых и окрашенных волос: разглаживает и защищает.

Используйте их в каплях: 2–3 капли растереть в ладонях и нанести на влажные или сухие кончики.

Масла, которые могут утяжелять

Некоторые масла кажутся питательными, но по факту плохо впитываются, обволакивают и могут перегружать волосы, особенно при неправильном использовании:

  • Кокосовое масло — классика, но не для всех. Может делать волосы жёсткими и ломкими, особенно при высокой пористости.
  • Касторовое — очень плотное, подходит для бровей и ресниц, но на волосах быстро даёт эффект липкости.
  • Оливковое масло — отлично для масок перед мытьём, но не как несмываемое средство.
  • Ши и масло какао — больше для кожи головы или сухих кончиков, но с последующим смыванием.

Эти масла — только в составе масок, и строго до шампуня, а не после.

Как выбрать подходящее масло

Масло — не всегда равно питательно. Чтобы оно действительно работало, важно знать структуру своих волос и правильно выбирать форму применения. Лёгкие масла спасут тонкие и окрашенные локоны, плотные — восстановят повреждённые, но только при грамотном подходе. И главное — меньше значит лучше.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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