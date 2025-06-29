Стрижка бабочка: трансформируйте свой образ без жертв для длины волос и сложной укладки

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стрижка-бабочка продолжает оставаться популярной среди модниц благодаря своей легкости и универсальности. В отличие от ультракоротких стрижек, таких как боб, бабочка подходит для обладательниц длинных волос, позволяя им наслаждаться летними днями без лишних хлопот. Известные личности, такие как Селена Гомес, Джиджи Хадид и Дженна Ортега, выбирают эту стрижку за ее стильный и непринужденный вид.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стрижка

Парикмахер-стилист Джейк Уонстолл из салона Larry King подчеркивает, что стрижка-бабочка — это тщательно продуманная техника, при которой короткие слои обрамляют лицо, а длина увеличивается к затылку. Особая рваная базовая линия, создаваемая с помощью бритвы, добавляет прическе текстуру и объем.

Одним из главных преимуществ стрижки-бабочки является ее простота в уходе. Она не требует сложной укладки и идеально подходит для активного летнего образа жизни. Независимо от того, планируете ли вы отдых в парке, поход или занятия серфингом, эта стрижка сохранит свой аккуратный вид. Для поддержания формы достаточно высушить волосы феном и использовать увлажняющее средство. Для вечернего выхода можно добавить структуру с помощью щетки и качественного крема для укладки, такого как A Social Life For Your Hair от Larry King.

Уонстолл отмечает, что стрижка-бабочка подходит для всех типов волос и позволяет создать непринужденный и стильный образ. Она особенно рекомендуется тем, кто ценит здоровье своих волос и не имеет много времени на укладку.

Парикмахер в беседе с британским VOGUE подчеркивает, что люди с угловатыми, тонкими скулами идеально подходят для этой стрижки. Однако, благодаря вариативности стиля, бабочка может быть адаптирована под разные формы лица. Например, стратегическое размещение коротких слоев позволяет подчеркнуть линию подбородка и скорректировать пропорции лица.

Для сохранения идеального вида стрижки-бабочки важно регулярно подстригать челку и корректировать слоистые формы спереди. Если челка отрастет слишком длинной, волосы могут потерять текстуру и стать тяжелыми.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.