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Секрет голливудских локонов: как часто мыть голову летом, чтобы волосы сияли

4:03
Моя семья » Красота и стиль

Летом наши волосы подвергаются воздействию солнца, ветра и соленой воды, что может привести к их повреждению. Многие из нас считают, что ежедневное мытье головы — это лучший способ сохранить волосы чистыми и здоровыми. Однако эксперты предупреждают, что такой подход может быть слишком агрессивным и нанести вред. Как же правильно ухаживать за волосами в летний период?

Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

Раньше считалось, что частое мытьё головы приводит к повышенной жирности волос, что вынуждает мыть их ежедневно. Но современные исследования показывают, что частота мытья индивидуальна и зависит от множества факторов: типа волос, состояния кожи головы, образа жизни и окружающей среды.

Индивидуальный подход к уходу за волосами

Обладательницы жирных волос часто сталкиваются с проблемой избыточной выработки кожного сала, что может привести к закупорке фолликулов, раздражениям и появлению перхоти. В таких случаях рекомендуется мыть голову ежедневно или через день. Сухие, окрашенные, мелированные или вьющиеся волосы имеют более сухую текстуру и менее равномерное распределение жира, поэтому частое мытьё может усугубить их состояние. Если вы активно занимаетесь спортом, плаваете или используете средства для укладки, лучше мыть волосы чаще, чтобы убрать пот и грязь. Однако чрезмерное мытьё может привести к ломкости, особенно если у вас длинные волосы.

Важно помнить, что вода и шампуни при частом использовании могут нарушить естественный защитный барьер кожи головы. Недостаточное мытьё, напротив, может привести к скоплению сала и образованию перхоти. Как найти баланс? Необходимо учитывать свои индивидуальные потребности. 

Рекомендации по частоте мытья волос

  • Жирные волосы: ежедневно или через день.
  • Нормальные волосы: 2–3 раза в неделю.
  • Сухие, вьющиеся или волнистые волосы: 1–2 раза в неделю или реже.

Для эффективного ухода за волосами важно использовать качественные шампунь и кондиционер. Они должны быть мягкими и соответствовать типу ваших волос.

Известный парикмахер Ирена Ваврушкова, которую цитирует kondice.cz, рекомендует выбирать эти средства в зависимости от потребностей ваших волос: увлажнение для сухих, глубокая регенерация для окрашенных, объём для тонких и слабых. Также полезно использовать спреи или лосьоны для защиты от тепла при сушке феном или укладке.

Правила мытья волос

Мы часто моем голову автоматически, не задумываясь о технике. Однако правильное мытьё волос важно для их здоровья. Горячая вода стимулирует выработку кожного сала, поэтому лучше использовать тёплую воду. Перед нанесением шампуня волосы нужно тщательно промыть. Наносите шампунь мягкими круговыми движениями, не оставляйте его надолго и не трите волосы. Достаточно нанести шампунь размером с грецкий орех на макушку, помассировать и смыть.

Парикмахеры советуют не наносить шампунь на всю длину волос, так как пена при ополаскивании достигает кончиков. Волосы смазываются сверху, а кончики обычно сухие, поэтому мытьё шампунем может их пересушить. Запомните правило: шампунь на макушку, кондиционер на кончики.

Если вы отправляетесь в отпуск и не хотите брать много средств, выбирайте универсальные продукты. Например, линия Ebony от TRESemmé подходит для всех типов волос: вьющихся, жирных, слабых или окрашенных. Новая формула с аминокислотами и керамидами станет отличным выбором для ухода за волосами не только летом.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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